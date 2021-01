Details van Nvidia RTX 3080 mobiele GPU gelekt voor CES 2021

Nieuwe details over de aankomende Nvidia RTX 3080 mobiele GPU zijn online gelekt voor zijn verwachte debuut op CES 2021.

De geruchten rond de mobiele Ampere specs verschenen online dankzij Twitterlekker TUM APISAK, die ze had opgegraven in de database van Geekbench.

ASUS ROG Zephyrus GX551QSAMD Ryzen 9 5900H + RTX 3080 Laptop 16.0 GBhttps://t.co/SlP6LJ1mhq pic.twitter.com/jF0eBHFlJQJanuary 3, 2021

Volgens de vermelding in de database bestaat het geteste systeem uit een Asus ROG Zephyrus laptop voorzien van een nieuwe (en nog niet officiële) octacore AMD Ryzen 9 5900H CPU en een GeForce RTX 3080 laptop GPU.

Wat opvalt, zoals PC Gamer aanhaalt, is dat de mobiele RTX 3080 GPU 48 streaming multiprocessoren met 6.144 CUDA-kernen bevat. Dit is niet zoveel als in de desktopversie van de 3080 (als je er eentje kan vinden), wat wil zeggen dat de mobiele 3080 waarschijnlijk het ontwerp van Nvidia's GA104 GPU gebruikt - net zoals dat in de desktop RTX 3070 - in plaats van de GA102 die we in de desktop 3080 kunnen terugvinden.

Mobiele RTX 3080's zullen waarschijnlijk verschijnen op CES 2021

Wat de specificaties van de aankomende mobiele RTX 3080 ook moge zijn, we zullen waarschijnlijk snel meer weten. De laptop die in de gelekte specificaties werd omschreven, is een Asus ROG Zephyrus die bijna gegarandeerd zijn opwachting zal maken op het volledig virtuele CES 2021 dat over een kleine week van start gaat.

Asus gaf deze week in een aankondiging op Twitter al enkele teasers rond nieuwe laptop van zowel hun Tuf-serie als ROG-reeks gaming laptops, die klaar staan voor respectievelijk 12 en 13 januari.

We're upgrading TUF 💪 Stay Tuned #CES2021 #ASUS #TUFGaming pic.twitter.com/4icRYae6c6January 4, 2021

SOON. January 13 6PM UTC+1.#CES2021 #ForThoseWhoDare #ROG pic.twitter.com/IxZxg5OSsGJanuary 4, 2021

We zijn er zeker van dat andere laptopfabrikanten hun laatste toestellen met alle nieuwe mobiele RTX 3000-reeks GPU's zullen laten zien. Blijf dus zeker deze week een kijkje nemen op TechRadar voor het laatste nieuws rond wat er zit aan te komen.