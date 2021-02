Nvidia RTX 3060 GPU-tech laat sommige games sneller draaien

Nvidia heeft ondersteuning voor resizable BAR toegevoegd in de zopas gelanceerde GeForce RTX 3060 grafische kaart, wat een leuke boost in framerates geeft bij sommige games. Nvidia stelt dat andere desktop GPU's deze functie in maart zullen krijgen, maar laptops met RTX 30-reeks GPU's zullen er al meteen mee aan de slag kunnen.

Deze functie kan misschien bekend voorkomen, want de resizable BAR-capaciteiten in PCIe's werd eerst getoond bij de lancering van Big Navi GPU's van AMD. Daar heette het Smart Access Memory (SAM).

Intel en Nvidia sprongen snel mee op de kar en stelden dat zij ook ondersteuning voor deze functie gingen aanleveren. Nvidia maakte in november 2020 duidelijk dat er zo snellere framerates naar de RTX 3000-reeks zouden komen.

Die ondersteuning is nu live voor eigenaars van de RTX 3060, zolang ze natuurlijk een AMD Ryzen 5000 CPU (met een 500- of 400-serie moederbord) of 10de generatie Comet Lake CPU (of een van de aankomende Rocket Lake-chips) van Intel hebben om alles aan te sturen.

Bij laptops zijn de vereisten een RTX 30-reeks GPU en 11de generatie Tiger Lake mobiele chip, of Ryzen 5000 CPU. Op de blogpost van Nvidia kan je de volledige lijst met alle compatibele chips en moederborden terugvinden.

Je zal naast de compatibele hardware natuurlijk een relevant moederbord en bijhorende BIOS-updates voor jouw grafische kaart nodig hebben. De RTX 3060 is echter al voorzien van de correcte BIOS, samen met de laatste Game Ready-driver van Nvidia.

Veel voordelen, of BAR-slecht?

Om het eenvoudig uit te leggen: BAR heft de geheugenbeperkingen van CPU naar GPU-datatoegang op, wat je een prestatieboost geeft. Nvidia blijft echter wel voorzichtig rond wat deze boosts juist inhouden.

De GPU-fabrikant legt uit dat de prestatieverbetering heel sterk afhangt van het spel dat je speelt: "In onze tests zagen we dat sommige titels slechts enkele procenten voordeel hadden, en andere tot wel 10 procent [stijging in framerates]. Er zijn echter ook titels die een daling in prestaties weergaven."

Nvidia test momenteel verschillende games en zal de resizable BAR enkel inschakelen als het steek houdt, dus enkel bij games die een prestatieboost krijgen van de functie. Het heeft natuurlijk geen nut als het je hindert.

Dit zijn de titels die momenteel door de functie worden ondersteund:

Assassin’s Creed Valhalla

Battlefield V

Borderlands 3

Forza Horizon 4

Gears 5

Metro Exodus

Red Dead Redemption 2

Watch Dogs: Legion

Nvidia zegt dat er meer games de ondersteuning zullen krijgen als de driverupdate, die resizable BAR naar de rest van de RTX 3000-reeks desktop GPU's brengt, in maart uitrolt.

We willen de pret ook niet té hard drukken, maar als je op zoek bent naar de RTX 3060 om van de BAR-voordelen gebruik te kunnen maken en jouw framerates omhoog te krikken, weet dan dat je er snel bij moet zijn. De tekorten van processoren en grafische kaarten zijn een feit, en het ziet er niet naar uit dat deze in 2021 snel opgelost zullen worden.

Via Tom’s Hardware