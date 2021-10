PlayStation Plus-games november 2021: dit zijn de gratis PS Plus-games deze maand

Geen PS Plus? Koop of vernieuw hier: (Image credit: Sony) Heb je nog geen PS Plus of wil je vernieuwen? Je koopt codes voor drie maanden bij deze verkooppunten: Bol.com | Nedgame

De PS Plus-games van november 2021 zijn officieel bekend. Sony onthult de line-up van gratis games op zijn officiële blog. Goed nieuws voor abonnees: er zijn meer gratis games dan gewoonlijk! We hadden al een goed beeld van de gratis games die we mochten verwachten, aangezien de titels (opnieuw) vroegtijdig zijn gelekt.

In november zijn er zoals iedere maand een hoop games om gratis toe te voegen aan je gamebibliotheek. Dit maal waaronder een online multiplayer, een partygame, een hack-and-slash-RPG en maar liefst drie VR-games. Dit laatste om te vieren dat PSVR inmiddels vijf jaar bestaat. Natuurlijk staat er ook weer een PS5-game in het rijtje (twee zelfs). De andere games zijn uiteraard backwards compatible op de PlayStation 5.

Geen PS5? Houd onze voorraadpagina in de gaten voor updates over de PlayStation 5.

Deze maandelijkse gratis games zijn een goede manier om PlayStation-games uit te proberen die je anders misschien niet had gespeeld. Misschien zijn de titels onder jouw radar zijn verdwenen of waren ze te duur om bij launch te kopen.

Onthoud dat PlayStation Plus-games maar één maand beschikbaar zijn om aan je bibliotheek toe te voegen. Vergeet niet om dit op tijd te doen! De zes games zijn gratis beschikbaar vanaf 2 november. Je hebt tot 6 december 2021 de tijd om de standaard games toe te voegen aan je gamebibliotheek, voor de VR-games geldt 3 januari 2022 als einddatum.

De PS Plus-games van oktober zijn tot en met 1 november te downloaden.

Knockout City (PS5 en PS4)

Duiken en ontwijken. Dat is wat je in Knockout City te doen staat. Het is een episch trefbalspel dat een snel reactievermogen en teamwork vereist. Deze online multiplayer-game heeft meer diepgang dan je zou verwachten en heeft talloze aanpassingsopties om te ontgrendelen. Paas de bal, maar zorg ervoor dat je niet geraakt wordt.

First Class Trouble (PS5 en PS4)

In deze game gebruik je jouw vaardigheden om te bepalen welke spelers niet zijn wie ze lijken. Twee spelers nemen in First Class Trouble de rol van Personoids op zich en zullen moeten liegen, bedriegen en wat er dan ook nodig is om te voorkomen dat de andere vier spelers een malafide AI stoppen.

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning (PS4)

Stel je voor dat R.A. Salvatore, Todd McFarlane (Spawn-maker) en Ken Rolston (hoofdontwerper The Elder Scrolls IV: Oblivion) samenwerkten aan een ​​game te maken... Dit is inmiddels werkelijkheid geworden: Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning is een aangename remaster van een oude actie-RPG-cultklassieker. Als je het de eerste keer hebt gemist, heb je geen excuses om het nu niet te spelen.

The Persistence (PSVR)

Kun jij overleven aan boord van een gedoemd ruimteschip? In The Persistence moet je ontsnappen aan een gemuteerde bemanning en voorkomen dat je schip uit elkaar wordt gescheurd in een sci-fi horrorspel in VR.

The Walking Dead: Saints & Sinners (PSVR)

Stap in de wereld van The Walking Dead met deze Saints & Sinners-game voor PlayStation VR. Terwijl je je een weg baant door de ruïnes van New Orleans, moet je vechten, sluipen, speuren en overleven vanwege de Walkers die de stad teisteren. Het probleem is echter dat zelfs andere mensen mogelijk niet zo vriendelijk zijn.

Until You Fall (PSVR)

Zwaai met je zwaard in dit fantasierijke vechtspel vol synthwave (elektronische muziek). Beweeg je armen in Until You Fall naar de soundtrack, terwijl je spreuken uitspreekt, vijanden aanvalt en dieper in de fantasierijke, neonverlichte wereld duikt.