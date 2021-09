PlayStation Plus-games oktober 2021: dit zijn de gratis PS Plus-games deze maand

Geen PS Plus? Koop of vernieuw hier: (Image credit: Sony) Heb je nog geen PS Plus of wil je vernieuwen? Je koopt codes voor drie maanden bij deze verkooppunten: Bol.com | Nedgame

De PS Plus-games oktober 2021 zijn officieel bekendgemaakt door Sony. We hadden al een vermoeden welke gratis games we konden verwachten, aangezien de titels (opnieuw) vroegtijdig zijn gelekt.

Ook in oktober zijn er weer een handjevol games die je gratis kunt toevoegen aan je bibliotheek, waaronder een vechtgame, een golfspel en een shooter die zich afspeelt in de Tweede Wereldoorlog (nee, het gaat niet om CoD: Vanguard). Natuurlijk staat er ook weer een PS5-game in het rijtje. De andere games zijn daarnaast backwards compatible op de PlayStation 5.

Geen PS5? Houd onze voorraadpagina in de gaten voor updates over de PlayStation 5.

Deze maandelijkse gratis games zijn een goede manier om PlayStation-games uit te proberen die je anders misschien niet had gespeeld. Misschien zijn de titels onder jouw radar zijn verdwenen of waren ze te duur om bij launch te kopen.

Onthoud dat PlayStation Plus-games maar één maand beschikbaar zijn om aan je bibliotheek toe te voegen. Vergeet niet om dit op tijd te doen! De drie games zijn gratis beschikbaar vanaf 5 oktober. Je hebt tot 1 november de tijd om ze toe te voegen aan je gamebibliotheek.

De PS Plus-games van september zijn tot en met 4 oktober te downloaden.

Hell Let Loose (Image credit: Team17)

Hell Let Loose (PS5)

Hell Let Loose is een multiplayershooter die zich afspeelt in de Tweede Wereldoorlog, net als Call of Duty: Vanguard die in november verschijnt. Er zjn gevechten met 100 spelers (50 tegen 50) te beleven. Je kunt kiezen tussen 14 verschillende rollen, met authentieke wapens, voertuigen en uitrusting. De game van ontwikkelaar Black Matter is al te spelen op PC via Steam Early Access. Inmiddels heeft Hell Let Loose daar al een aantal grote contentupdates gehad.

Mortal Kombat X (PS4)

De bekende vechtfranchise van Netherrealm Studios komt gratis naar je PlayStation 4 (of 5). Het combineert een cinematische verhaallijn met een nieuwe gameplay-ervaring. Je kunt nu kiezen uit verschillende variaties van ieder vechtpersonage, waardoor je met meer strategieën de strijd aan kunt gaan. Het enige jammere is dat de game via de PS Plus Collection al gratis te downloaden is.

PGA Tour 2K21 (PS4)

Ben je een fan van golf? HB Studios brengt de officiële golfcourts naar je huiskamer met PGA Tour 2K21. Deze golfgame heeft dan wel geen verhaalmodus, maar je kunt wel carrière maken en gaandeweg beloningen en uitrusting verdienen. Je neemt het op tegen de grote jongens of je vrienden (online). Daarnaast kent de game ook een belangrijk sociaal component, waarbij je jouw eigen Society kunt oprichten. Je kunt een eigen clubhuis maken, je uitrusting aanpassen en volledige seizoenen of toernooien creëren met aangepaste regels.