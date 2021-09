PS Plus-games oktober 2021 mogelijk opnieuw vroegtijdig gelekt

Geen PS Plus? Koop of vernieuw hier: (Image credit: Future) Heb je nog geen PS Plus of wil je vernieuwen? Je koopt codes voor drie maanden bij deze verkooppunten: Bol.com | Nedgame

Het heeft er alle schijn van dat de PlayStation Plus-games van oktober 2021 opnieuw zijn gelekt voordat Sony de games officieel heeft aangekondigd. Dit was voor de maand september ook al het geval. Als dit lek klopt, kunnen PS Plus-leden volgende maand aan de slag met deze gratis games: Mortal Kombat X, Hell Let Loose en PGA Tour 2K21.

Volgens VGC heeft het Franse Dealabs opnieuw de nieuwe gratis games van oktober gelekt. Vorige maand had de bron het bij het rechte eind. De kans is daarom groot dat dit nu ook het geval is. Voor PS5-spelers zal de game Hell Let Loose gratis beschikbaar zijn. Deze is momenteel nog niet beschikbaar op console. Voor PS4-gebruikers zijn Mortal Kombat X en PGA Tour 2K21 gratis, hoewel deze games ook backwards compatible zijn op de PlayStation 5.

Voor een aantal mensen zal de toevoeging van Mortal Kombat X geen geweldig nieuws zijn. De game is namelijk al onderdeel van de PS Plus Collection van Sony, waardoor de game al gratis te downloaden is voor PS5-eigenaren. We zullen echter tot de officiële aankondiging van Sony moeten wachten voor we met zekerheid kunnen zeggen dat dit de PS Plus-games voor oktober zijn.

PS Plus-abonnees krijgen elke maand een handvol gratis games ter beschikking om toe te voegen aan hun PlayStation-bibliotheek. Deze games zullen voor altijd aan jouw account gekoppeld zijn, zelfs nadat de maand voorbij is. Als je jouw abonnement stopt, kun je echter niet langer gebruikmaken van de game. Zorg er dus voor dat je PS Plus-abonnement actief blijft, zolang je de PS Plus-games wil spelen.

Hell Let Loose (PS5)

Hell Let Loose is een multiplayershooter die zich afspeelt in de Tweede Wereldoorlog. Het moet een interessant alternatief zijn voor Call of Duty: Vanguard die later dit jaar verschijnt. Ontwikkelaar Black Matter heeft de game al uitgebracht op Steam Early Access, waar de game al een aantal grote contentupdates heeft gekregen. Vanaf volgende maand moet de game ook te spelen zijn op de PS5.

Mortal Kombat X (PS4)

De bekende vechtfranchise komt volgende maand mogelijk gratis naar je PlayStation 4 (of 5). Je kunt kiezen uit verschillende variaties van ieder vechtpersonage. Daarnaast is er een cinematische verhaallijn aanwezig. Het enige jammere is dat de game via de PS Plus Collection al gratis te downloaden is.

PGA Tour 2K21 (PS4)

Ben je een fan van golf? HB Studios brengt de golfcourt naar je huiskamer met PGA Tour 2K21. Deze golfgame heeft dan wel geen verhaalmodus, maar je kunt wel carrière proberen te maken. Je neemt het op tegen de grote jongens op de green. Daarnaast kent de game ook een belangrijk sociaal component, waarbij je jouw eigen Society kunt oprichten.