PlayStation Plus-games september 2021: dit zijn de gratis PS Plus-games deze maand

De PS Plus-games voor september 2021 zijn officieel door Sony bevestigd via PlayStation Blog. We wisten stiekem al welke games we konden verwachten, aangezien de titels vroegtijdig waren gelekt.

Ook deze maand zijn er geweldige games die je gratis kunt toevoegen aan je bibliotheek, waaronder een een co-op game, een spionnengame en een shooter. Natuurlijk staat er ook weer een PS5-game in het rijtje. De andere games zijn overigens backwards compatible op de PlayStation 5.

Deze maandelijkse gratis games zijn een goede manier om PlayStation-games uit te proberen die je anders misschien niet had gespeeld. Misschien zijn de titels onder jouw radar zijn verdwenen of waren ze te duur om bij launch te kopen.

Onthoud dat PlayStation Plus-games maar één maand beschikbaar zijn om aan je bibliotheek toe te voegen. Vergeet niet om dit op tijd te doen! De drie games zijn gratis beschikbaar vanaf 7 september. Je hebt tot 4 oktober de tijd om ze toe te voegen aan je gamebibliotheek.

De PS Plus-games van augustus zijn tot en met 6 september te downloaden.

Overcooked! All You Can Eat is een remaster van de eerste twee games met een upgrade naar 4K/60 op de next-gen console van Sony. De hoofdverhalen, DLC's en zeven bonuslevel zijn inbegrepen. De co-op-game om het bereiden van gerechten en het op tijd afhandelen van bestellingen. Door samen te werken met je vrienden of familieleden kun je sterren verdienen. Levels worden steeds moeilijker. Het kan er hevig aan toegaan en je moet je best doen om niet gefrustreerd te raken!

De Hitman-reeks is een van de beste game-franchises ooit. Hitman 2 is geen uitzondering op de regel. Het is een perfect excuus om zelf de superspion uit te hangen. Er zijn een hoop levels ter beschikking. Het ene moment bevindt je je op een autoracebaan in Miami en vervolgens ben je in een afgelegen dorp in het regenwoud van Colombia. Iedere missie is het jouw taak om verschillende doelwitten uit te schakelen. Je kunt dit op meerdere manieren succesvol volbrengen. Ga je voor een traditioneel sniperschot en blijf je op afstand of probeer je zo dicht mogelijk bij je doelwit te komen?

Fans van de film Predator uit 1987? Dan is Predator: Hunting Grounds waarschijnlijk echt iets voor jou. Je wordt verdeeld over twee teams, waarbij een groep van vier personen een menselijk team vormt. Eén van jullie is de Predator. Sommige rondes kunnen ongelofelijk zwaar aanvoelen, in het voordeel van het vierkoppige team. Met name als dit team uit ervaren spelers van shooters bestaat.