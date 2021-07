PlayStation Plus games augustus 2021: dit zijn de gratis PS Plus games deze maand

Geen PS Plus? Koop of vernieuw hier: (Image credit: Sony) Heb je nog geen PS Plus of wil je vernieuwen? Je koopt codes voor drie maanden bij deze verkooppunten: Bol.com | Nedgame

De PS Plus-games voor augustus 2021 zijn door Sony bekendgemaakt op zijn officiële PlayStation Blog. Er zitten geweldige titels tussen, waaronder een 'ancient age' battle royale, een third-person shooter en een sportgame als knipoog naar de sportzomer. Er staat dit keer geen exclusieve PS5-game in het rijtje, maar zoals je vast weet, zijn de PS4-games backwards compatible met de PlayStation 5.

Deze maandelijkse gratis games zijn een goede manier om PlayStation-games uit te proberen die je anders misschien niet had gespeeld. Misschien zijn de titels onder jouw radar zijn verdwenen of waren ze te duur om bij launch te kopen.

Onthoud dat PlayStation Plus-games maar één maand beschikbaar zijn om aan je bibliotheek toe te voegen, dus vergeet niet om dit op tijd te doen. De drie games zijn gratis beschikbaar vanaf 3 augustus tot 6 september.

De PS Plus-games van juli zijn tot en met 2 augustus te downloaden.

Hunter's Arena: Legends (PS4, PS5)

Het werd al aangekondigd tijdens de laatste State of Play van Sony: Hunter's Arena is een battle royale met PvP- en PvE-elementen. De setting is de oudheid en je strijdt met in totaal dertig spelers tegen elkaar én een groeiend legioen van demonen. Het is tijd om de dodelijkste Hunter in de wereld van Hunter's Arena te worden!

Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville (PS4)

De bekende Plants vs. Zombies-franchise breidt zich uit. Neem het opnieuw op tegen hordes vijanden in PvE of wordt online de beste in de nieuwe Battle Arena. Er zijn twintig volledig aanpasbare classes om uit te kiezen. De game is ook co-op op de bank te spelen.

Tennis World Tour 2 (PS4)

De grote tennistoernooien Roland Garros, Wimbledon en Australian Open hebben dit jaar al plaatsgevonden. Om in de tennis-sferen te blijven is Tennis World Tour 2 nu gratis beschikbaar voor alle PS Plus-abonnees. Je speelt als de beste spelers ter wereld en probeert de ranglijsten te domineren. Naast een carrièremodus is er ook een Ranked-modus beschikbaar. Je kunt zowel lokaal als online spelen in singles of doubles.