PlayStation Plus games juli 2021: dit zijn de gratis PS Plus games deze maand

De PS Plus-games voor juli 2021 zijn door Sony bekendgemaakt. Er zitten geweldige titels tussen, waaronder een actie-avonturengame, een shooter en een worstelgame. Ook dit keer is er weer een PS5-game van de partij.

Deze maandelijkse gratis games zijn een goede manier om PlayStation-games uit te proberen die je anders misschien niet had gespeeld. Misschien zijn de titels onder jouw radar zijn verdwenen of waren ze te duur om bij launch te kopen.

Onthoud dat PlayStation Plus-games maar één maand beschikbaar zijn om aan je bibliotheek toe te voegen, dus vergeet niet om dit op tijd te doen. De drie games zijn gratis beschikbaar vanaf 6 juli tot 2 augustus.

A Plague Tale: Innocence (PS5)

Deze PS Plus-game verscheen eerder op de PS4. Je volgt het verhaal van een jonge Amicia en haar kleine broertje Hugo in 1349 in Frankrijk. Het land wordt geteisterd door de Zwarte Dood, waardoor Amicia haar jongere broertje moet beschermen van de meedogenloze wereld. A Plague Tale: Innocence heeft een upgrade gekregen voor de PS5, met ondersteuning voor 60 fps bij een 4K-resolutie.

Call of Duty: Black Ops 4 (PS4)

Vergeet Warzone: de iconische zombiemodus van Call of Duty: Black Ops 4 is gratis te downloaden als PS Plus game in juli. Daarnaast kun je vertoeven in de battle royale Blackout, wat de deuren voor het succesvolle Warzone wagenwijd heeft geopend. Het is de eerste CoD zonder singleplayer.

WWE 2K Battlegrounds (PS4)

Ga aan de slag als professioneel worstelaar in WWE 2K Battlegrounds. Deze arcadegame is wat over-the-top: je gebruikt speciale vaardigheden en power-ups in verschillende klassieke wedstrijden, waaronder in de kooi of Royal Rumble.