PS Plus-games september 2021 mogelijk vroegtijdig gelekt

Het lijkt erop dat de PlayStation Plus-games van september 2021 zijn gelekt voorafgaand aan de officiële aankondiging door Sony. Als het leak klopt, zullen abonnees van PS Plus komende maand aan de slag kunnen met de volgende gratis games: Overcooked! All You Can Eat, Hitman 2 en Predator: Hunting Grounds.

Volgens een bericht op Dealabs is Overcooked! All You Can Eat de PS5-game van de maand september. Hitman 2 en Predator: Hunting Grounds zullen beschikbaar zijn voor PS4-gebruikers, hoewel de games ook backwards compatible zijn op de PlayStation 5.

Voordat Sony met een officiële aankondiging op zijn PlayStation Blog komt, moeten we dit nieuws echter met een korrel zout nemen. De kans is echter groot dat de leaker het bij het rechte eind heeft.

PS Plus-abonnees krijgen elke maand een handvol gratis games ter beschikking om toe te voegen aan hun PlayStation-bibliotheek. Deze games zullen voor altijd aan jouw account gekoppeld zijn, zelfs nadat de maand voorbij is. Als je jouw abonnement stopt, kun je echter niet langer gebruikmaken van de game. Zorg er dus voor dat je PS Plus-abonnement actief blijft, zolang je PS Plus-games wil spelen.

Overcooked! All You Can Eat (PS5)

Als je graag samenwerkt met familie of vrienden, dan zal deze co-op-game je niet teleurstellen. Overcooked! All You Can Eat is een remaster op de PS5 van de eerste twee games met een upgrade naar 4K/60. De hoofdverhalen, DLC's en zeven bonuslevel zitten allemaal in dit ene pakket.

Als je nog nooit Overcooked hebt gespeeld: het spel draait om het bereiden van eten en het op tijd afhandelen van bestellingen. Door samen te werken als team kun je sterren verdienen. Als de game vordert, krijg je te maken met steeds lastigere mechanics om je samenwerkvaardigheden te testen. Het kan er hevig aan toegaan en je moet je best doen om niet gefrustreerd te raken!

Hitman 2 (PS4)

De Hitman-trilogie vormt een van de beste game-franchises van de afgelopen jaren. Hitman 2 is een perfect excuus om zelf de superspion uit te hangen. Je hebt een hoop verschillende levels ter beschikking, gaande van een autoracebaan in Miami tot een afgelegen dorp in het Colombiaanse regenwoud.

In elke missie heb je de taak om meerdere doelwitten uit te schakelen. Er zijn echter meerdere manieren om dit succesvol te doen. Je kunt gaan voor een traditioneel sniperschot van een afstand of proberen om erg dichtbij je doelwit komen.

Het is niet nodig om de eerste Hitman-game te hebben gespeeld, maar het is wel mogelijk om de levels en tools via betaalde DLC naar Hitman 2 te brengen. Als je eerder Hitman (2016) hebt gespeeld, kun je jouw ontgrendelde apparaten meenemen naar deel 2.

Hetzelfde geldt voor Hitman 3. Als je van Hitman 2 geniet, kun je vervolgens Hitman 3 kopen om je avontuur naadloos te vervolgen.

Predator: Hunting Grounds (PS4)

Fans van de klassieke film Predator uit 1987 kunnen hun geluk mogelijk niet op met Predator: Hunting Grounds. Vijf spelers worden verdeeld over twee teams, een groep van vier zal spelen als een menselijk team dat een missie probeert te voltooien en er is één Predator.

Helaas valt Predator: Hunting Grounds in dezelfde val als veel asymmetrische shooters, waardoor rondes ongelofelijk zwaar aan zullen voelen in het voordeel van het vierkoppige team. Met name als dit team uit ervaren shooter-spelers bestaat. Als jij en een paar vrienden echter op zoek zijn naar een nieuwe online game om uit te proberen, kan dit er een zijn om in september uit te proberen via PS Plus.