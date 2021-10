PS Plus-games november 2021 wederom gelekt: meer gratis games dan gewoonlijk

De PS Plus-games voor november 2021 lijken weer eens uitgelekt te zijn voor de definitieve onthulling door Sony. Dealabs meldt dat een leaker met de naam Billbil-kun suggereert dat er maar liefst vier games naar PlayStation Plus komen in november, waar er normaliter drie gratis games per maand te verkrijgen zijn.

VGC meldt dat de line-up van PlayStation Plus-games in november bestaat uit zowel PS5- als PS4-games, waaronder Knockout City, Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning, First Class Trouble en de PSVR-game The Walking Dead: Saints and Sinners.

Eerder onthulde PlayStation al dat er drie PSVR-titels zouden worden toegevoegd aan de lijst van gratis PS Plus-games in november 2021. Als bovenstaand leak klopt, zijn er meer gratis games dan gewoonlijk te bemachtigen komende maand.

De drie PSVR-games waar Sony zelf over sprak, zijn nog niet naar buiten gebracht. Het is mogelijk dat Sony hier tijdens de aankomende State of Play (op 27 oktober) meer over onthuld. Het is bovendien denkbaar dat de gelekte The Walking Dead: Saints and Sinners een van deze drie PSVR-games is.

(Image credit: SIE Japan Studio)

Billbil-kun is in het verleden een betrouwbare leaker gebleken. Hij voorspelde correct de line-up van PS Plus-games in oktober. Onder de gratis games van die maand zaten Hell Let Loose en Mortal Kombat X.

Aangezien we ons weer aan het einde van de maand bevinden, zullen we er snel achter komen of de leaker het wederom bij het rechte eind heeft.

Analyse: welke PSVR-games krijgen we volgende maand?

Naast de gelekte PS Plus-games voor november 2021, heeft Sony officieel bevestigd dat er drie PSVR-titels verschijnen voor PS Plus komende maand. Het bedrijf heeft niet bekendgemaakt om welke games het gaat, maar het is denkbaar dat het om enkele van de beste VR-games gaat.

Sony heeft in zijn blogbericht namelijk onthuld welke PSVR-games het populairst waren in welke regio's. Hieronder vallen onder meer Beat Saber, Rec Room en The Elder Scrolls 5: Skyrim VR, maar ook PlayStation VR Worlds en Resident Evil 7 worden genoemd.

Beat Saber en Rec Room zijn naar ons idee goede kanshebbers voor de line-up aan gratis PS Plus-games voor november 2021. Aangezien Bethesda nu onderdeel is van Microsoft Game Studios lijkt ons de komst van Skyrim VR onwaarschijnlijk. Bovendien verschijnt de Anniversary Edition van Skyrim op 11 november, waardoor de uitgever mogelijk niet wil concurreren met de VR-versie van de game.

Om welke gratis PSVR-games het ook gaat, we hopen snel meer te weten te komen over de PSVR 2. De opvolger van de VR-headset van Sony wordt speciaal ontworpen voor de PS5 en moet naar verluidt rond de feestdagen van 2022 verschijnen.