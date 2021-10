GTA: The Trilogy - The Definitive Edition verschijnt in november met enorme verbeteringen

De remaster van de GTA-trilogie, beter bekend als Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition, heeft eindelijk een releasedatum na maanden van speculatie.

Deze re-release van Grand Theft Auto 3, Vice City en San Andreas verschijnt wereldwijd op 11 november 2021 voor PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch en PC.

Daarnaast komt Grand Theft Auto: San Andreas - The Definitive Edition, mogelijk de beste game uit de trilogie, naar Xbox Game Pass op dag van release. Grand Theft Auto 3 - The Definitive Edition is te spelen op PlayStation Now vanaf 7 december. De remake van Grand Theft Auto: Vice City lijkt vooralsnog niet op een abonnementsdienst te verschijnen.

Elke game in de trilogie is geremastered in de Unreal Engine en geniet van vernieuwde belichting, hogere resoluties en verbeterde renderafstand waardoor je verder door de steden kunt kijken dan ooit mogelijk was op de PlayStation 2.

Alle games hebben aangepaste controls. Waardoor ze meer weghebben van GTA 5. Vooral de camerabesturing is aangepast. Het spel is daardoor makkelijker te spelen voor mensen die nog nooit de originele versies hebben geprobeerd.

Ook de menu's voor het selecteren van wapens en radiozenders uit GTA 5 komt naar de trilogie. Dat is een zegen in vergelijking met de oude methode, waarin je eindeloos door menu's moest scrollen om bij de juiste radiozender te komen. Daarnaast zijn ook de in-game maps geüpdatet om makkelijker door de steden te navigeren.

Het is ook bevestigd dat de trilogie naar de Nintendo Switch komt. Deze versie heeft mogelijk exclusieve features zoals touchscreen-bediening en besturing met de gyroscoop. Waarschijnlijk om richten in het spel makkelijker te maken.

Bekijk hier de trailer:

Analyse: een verrassende remake?

We zijn blij verrast met de kwaliteit van de remaster van de GTA-trilogie. Verbeterde textures en hogere resoluties lagen in de lijn der verwachting, maar de kwaliteitsverbeteringen met de besturing en de kaart, en daarnaast nog de bewegingsbesturing bij de Switch-versie, zijn aangename verrassingen.

Sommigen zullen hun neus optrekken vanwege de prijs. Je betaalt immers de volle 59,99 euro voor drie behoorlijk oude spellen. Ondanks dat er meer werk zit in de remaster dan we hadden verwacht, is de prijs behoorlijk voor een set games die we al tientallen keren hebben gespeeld.

De pijn van de prijs wordt een beetje verzacht als je een Xbox Game Pass of PlayStation Now-abonnement hebt. Waarbij gebruikers van de Xbox Game Pass de betere deal krijgen met San Andreas, waarbij PlayStation Now-abonnees het moeten doen met GTA 3.