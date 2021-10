Sony State of Play oktober 2021: kijk live naar de PlayStation-livestream

Vanavond houdt Sony weer een State of Play. Dit kondigt het bedrijf aan op de officiële PlayStation Blog. Het is de eerste grote showcase sinds de PS5 PlayStation Showcase in september 2021.

De State of Play van woensdag 27 oktober staat in het teken van verschillende third-party titels voor zowel de PS4 als PS5. Het klinkt misschien niet zo denderend in vergelijking met de PS5-showcase, maar mogelijk staan er nog wat verrassingen in het verschiet.

Houd er rekening mee dat we waarschijnlijk geen updates krijgen over Sony-titels als Horizon Forbidden West, God of War: Ragnarok, Gran Turismo 7, Marvel's Wolverine of Spider-Man 2. Het gaat immers om een showcase voor third-party games.

Wil je alle actie live volgen? Lees dan verder hoe je de livestream van de PlayStation State of Play vanavond online kunt bekijken.

Kijk live naar de State of Play-livestream

De volgende Sony State of Play-showcase gaat op woensdag 27 oktober 2021 van start om 23:00 uur.

Volgens het bericht op PlayStation Blog duurt de showcase ongeveer twintig minuten. Het is dus geen enorme livestream. Toch is het denkbaar dat Sony een aantal interessante titels in dit compacte tijdslot kan verwerken.

De State of Play-presentatie is te volgen via de bovenstaande video of via de officiële PlayStation-kanalen op YouTube en Twitch. De showcase is na de livestream terug te kijken via het YouTube-kanaal van Sony, in het geval je de State of Play gemist hebt.

Wat verwachten we van Sony's State of Play?

De State of Play van oktober 2021 duurt slechts twintig minuten, waardoor er niet ontzettend veel te onthullen valt vanavond. We verwachten dat de helft van de showcase wordt besteed aan titels van derden. Sony heeft daarnaast bevestigd dat we een eerste diepgaande blik krijgen op de actie-avonturengame Little Devil Inside. Mogelijk is die game de belangrijkste focus van het event.

Wat staat ons nog meer te wachten? Volgens het officiële blogbericht krijgen we een "nieuwe kijk op eerder aangekondigde games, plus een paar onthullingen van onze partners over de hele wereld".

We verwachten daarom updates over wat kleinere titels, zoals Sifu, welke in 2022 moet verschijnen. Met Call of Duty: Vanguard om de hoek, zou het vreemd zijn om geen kleine update te krijgen over de nieuwe shooter van Sledgehammer. Daarnaast verwachten we updates over Stray, de Final Fantasy 14: Endwalker-uitbreiding of zelfs GTA 5 op de PS5.

Als we geluk hebben, zien we zelfs Final Fantasy 16 of Final Fantasy 7 Remake Part 2 een opwachting maken. We rekenen er echter niet op, aangezien we updates hierover eerder op een grotere PlayStation-showcase verwachten.

Er zijn in feite genoeg titels die vanavond voorbij kunnen komen tijdens de State of Play-showcase, maar we durven er niet op te hopen.