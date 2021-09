Marvel's Wolverine: releasedatum, nieuws, trailers en alles wat we weten

Marvel's Wolverine is officieel aangekondigd door Insomniac Games, de studio achter Marvel's Spider-Man en Spider-Man: Miles Morales. De games kregen beide lovende kritieken.

Tijdens Sony's PlayStation Showcase 2021 werd Marvel's Wolverine onthuld als een standalone PS5-exclusive die focust op de harige, geklauwde mutant James 'Logan' Howlett. Als we de trailer mogen geloven, wordt de Wolverine-game van Insomniac nog bloediger en volwassener dan de Spider-Man-titels van de ontwikkelaar. Het is een passende toon voor de populaire X-Men-held.

Het zal ongetwijfeld nog even duren voordat we onze klauwen op Marvel's Wolverine kunnen krijgen, maar dat neemt niet weg dat we al kunnen speculeren over wat we mogelijk zullen zien van Insomniacs werk. Hieronder lees je alles wat we tot nu toe weten over Marvel's Wolverine.

In het kort

Wat is het? Een Wolverine-game van de makers van Marvel's Spider-Man

Een Wolverine-game van de makers van Marvel's Spider-Man Wanneer kan ik het spelen? Nog niet bekend

Nog niet bekend Waar kan ik het op spelen? PS5

Marvel's Wolverine: releasedatum en platforms

(Image credit: Sony/Insomniac Games)

Marvel's Wolverine heeft momenteel nog geen officiële releasedatum. Het zal waarschijnlijk nog even duren voordat we met de game aan de slag kunnen. Insomniac Games heeft namelijk gezegd dat de game nog in een "zeer vroeg ontwikkelingsstadium is".

We verwachten de game daarom niet eerder dan 2023, vooral als je bedenkt dat Insomniac Games momenteel ook werkt aan Marvel's Spider-Man 2, dat ook gepland staat voor een release in 2023.

Marvel's Wolverine wordt een PS5-exclusive, zoals Spider-Man, waardoor je de game jammer genoeg niet kunt spelen op een Xbox Series X/S of PC.

Marvel's Wolverine: trailer

PlayStation Showcase 2021

Marvel's Wolverine werd aangekondigd tijdens Sony's PlayStation Showcase in september van 2021. We kregen hier een korte teaser van Insomniacs adaptatie van Logan.

De korte trailer toont een vernietigde bar in een café, waar gewonde mannen over de vloer verspreid liggen. Vervolgens zien we een man met een cowboyhoed en geblokt blouseje aan de bar zitten. De knokkels op zijn handen zitten vol met bloed. Op de achtergrond zien we een gewonde man opstaan en vervolgens een mes trekken. De man aan de bar voelt de dreiging aankomen, balt zijn vuist, waarna er lange metalen klauwen uitkomen. Natuurlijk is het Wolverine.

De trailer geeft geen blik op de gameplay of Logan zelf, maar het zet in elk geval de toon voor de nieuwe Wolverine-game. Op het eerste zicht lijkt Marvel's Wolverine een stuk bloederiger en volwassener te zijn dan de Spider-Man-games van Insomniac.

Hieronder kun je trailer bekijken:

Marvel's Wolverine: nieuws en geruchten

Een "volledige" game met een "volwassen toon"

Volgens de creatief directeur van Marvel's Wolverine, Brian Horton, wordt het standalone avontuur van James 'Logan' Howlett op de PS5 een game van volledig formaat met een "volwassen toon". Horton bevestigt dit in een reactie op een fan op Twitter, die vraagt of het een "grote of Miles Morales-achtige game" wordt.

Geregisseerd door dezelfde regisseurs als Spider-Man: Miles Morales

In een bericht op PlayStation Blog onthult Insomniac Games dat Marvel's Wolverine wordt geregisseerd door Brian Horton (creatief directeur) en Cameron Christian (gameregisseur), die ook aan Marvel’s Spider-Man: Miles Morales werkten.

Een nieuwe draai aan bestaand DNA

Insomniac Games stelt dat het van plan is om het "DNA" dat Wolverine populair maakte te behouden, maar dat het wel zijn eigen draai aan Weapon X wil geven.

"In de geest van onze Spider-Man-games is het niet alleen ons doel om het DNA van het personage te respecteren, maar om ook te kijken naar mogelijkheden om het fris te laten voelen en de echte Insomniac-geest te weerspiegelen", aldus Insomniac Games in het bericht op PlayStation Blog. Volgens de ontwikkelaar heeft Marvel's Wolverine, dat nog in vroege ontwikkeling is, een "emotioneel verhaal en geavanceerde gameplay".

Marvel's Wolverine: wat we willen zien

(Image credit: Sony)

Omarming van Wolverines donkere kant

Waar Marvel's Spider-Man en Miles Morales alom worden geprezen, valt niet te ontkennen dat ze behoorlijk gezinsvriendelijk zijn. Spider-Man is tenslotte de "friendy neighborhood Spidey". Bij Wolverine gaat het echter niet enkel om rozengeur en maneschijn. Zijn achtergrondverhaal en karakter zijn eigenlijk behoorlijk duister.

We hopen dat Insomniac deze donkere kant van Logan verkent in de Wolverine-game en een volwassenere ervaring biedt dan Spider-Man. Gelukkig heeft Insomniac bevestigd dat de game een volwassenere toon hanteert. We vragen niet om nodeloos geweld, maar om de donkere momenten uit Wolverines achtergrondverhaal.

Andere Marvel-helden

We willen niet dat er andere superhelden in de schijnwerpers komen te staan, maar het zou een mooie toevoeging zijn als Insomniac een aantal andere Marvel-helden als bijpersonages in de Wolverine-game zou stoppen. We hopen dat enkele van de X-Men een cameo zullen maken, waaronder Jean Grey, Professor X of misschien zelfs Rogue.

Beruchte schurken

We weten nog niet wie de belangrijkste tegenstander zal zijn in Marvel's Wolverine, maar er zijn genoeg bad guys om uit te kiezen. We kunnen ons voorstellen dat sommige schurken als kleinere rollen kunnen verschijnen. We hopen dat we Logan zien vechten tegen Sabertooth, Lady Deathstrike of zelfs Silver Samurai. Misschien zien we hem vechten om simpelweg het Weapon X-programma neer te halen dat hem in een mutant heeft veranderd.

Een Marvel Game Universe

Vergeet het MCU (Marvel Cinematic Universe). Nu Insomniac Games aan een andere Marvel-titel voor de PS5 werkt, hopen we dat we in de toekomst een Marvel Game Universe kunnen zien. Naar onze mening zou het best goed kunnen werken. Net als bij het MCU heeft Insomniac standalone producten gemaakt waarmee we individuele superhelden uit het universum kunnen leren kennen. Als er steeds meer Marvel-helden hun eigen games krijgen, kunnen we dan in de toekomst mogelijk crossovers zien? We hopen van wel, want Marvel's Avengers van Crystal Dynamic heeft zeker veel te wensen overgelaten.