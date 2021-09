PS5 PlayStation Showcase 2021: de beste aankondigingen op een rij

Sony heeft in zijn PlayStation Showcase op 9 september een aantal geweldige games aangekondigd om naar uit te kijken. We werden getrakteerd op veertig minuten aan trailers en teasers van aankomende games. Van sommige titels wisten we het bestaan al, maar er zaten zeker een aantal verrassingen bij.

Hieronder vind je de beste aankondigingen van Sony's PlayStation Showcase:

Marvel's Spider-Man 2

Tijdens het volgen van de stream hadden we meerdere malen het idee dat we zojuist op het punt stonden om een aankondiging van een nieuwe Spider-Man te krijgen. Uiteindelijk werden onze verwachtingen waarheid.

Insomniac brengt in 2023 een vervolg uit op de originele Marvel's Spider-Man en Marvel's Spider-Man: Miles Morales. De game komt exclusief naar de PS5. In de trailer zien we beide Spideys in hun superheldenpak, terwijl ze er samen op uit gaan om de slechteriken te grazen te nemen. Zien we daar nou Venom uit de schaduw verschijnen?

Marvel's Wolverine

Waar we hoopten op een nieuwe Spider-Man, hadden we deze game niet zien aankomen. Insomniac werkt niet alleen aan een nieuwe Spidey-game, maar is ook aan de slag met Marvel's Wolverine.

De teaser is kort, maar we zien genoeg om enthousiast over te raken. In een kroeg zit een man aan een bar, omringd door de lichamen van slechteriken. We zien een van de bad guys opstaan en een mes trekken. Vervolgens worden we getrakteerd op een iconisch moment waarbij de klauwen uit Wolverines handen springen. Ook Marvel's Wolverine verschijnt exclusief op de PS5.

Star Wars: Knights of the Old Republic Remake

De showcase van Sony begon al goed met een vroege aankondiging van Star Wars: Knights of the Old Republic Remake. Lucasfilm, Aspyr en PlayStation hebben de handen ineen geslagen om deze klassieker nieuw leven in te blazen.

Volgens de maker wordt de game grafisch gezien van de grond af opgebouwd, maar wil de studio zo dicht mogelijk bij het oorspronkelijke verhaal blijven. Het betreft een singleplayer-rpg. Ook KOTORR komt naar de PlayStation 5 én PC.

Uncharted Legacy of Thieves Collection

Uncharted 4: A Thief's End en de spin-off Uncharted: Lost Legacy worden beide samengevoegd in een remastered bundel. Er worden weinig details genoemd over de verbeteringen in de Legacy of Thieves Collection, maar we verwachten onder meer betere grafische prestaties en soepelere gameplay. De remaster verschijnt begin 2022 op de PS5 en later ook op PC.

Nieuwe beelden van o.a. God of War 2, Tiny Tina

Naast geweldige aankondigingen van nieuwe games, werden we ook getrakteerd op nieuwe beelden van titels die in 2022 moeten verschijnen.

We hebben eindelijk gameplay gezien van God of War: Ragnarok, waarin Kratos zijn avontuur met zoon Atreus vervolgt. Bovendien is de titel van het vervolg van God of War uit 2018 nu officieel bevestigd. Er is jammer genoeg nog geen releasedatum bekendgemaakt.

De Borderlands-spin-off Tiny Tina's Wonderlands heeft een nieuwe trailer gekregen. Het beschikt duidelijk over de Borderlands-formule, maar dit keer wordt er wat magie en fantasie aan toegevoegd. Verwacht een hoop draken, eenhoorns en raketwerpers.

Het was een echte Marvel-avond, want ook de verhaaltrailer van Marvel's Guardians of the Galaxy werd getoond. De game verschijnt op 26 oktober 2021.

Daarnaast hebben we meer gezien over Gran Turismo 7. De releasedatum is op 4 maart 2022.

Waar Alan Wake Remastered al eerder was aangekondigd, kregen we nu nieuwe beelden te zien van de donkere shooter/thriller. De remaster verschijnt op 5 oktober 2021 op PS5 en Xbox Series X.

Voorheen stond Forspoken bekend als Project Athia. We hebben eindelijk wat betere beelden gekregen van de langverwachte actie-rpg van Square Enix. En we krijgen een betere introductie van hoofdrolspeelster Frey Holland, die vanuit New York ineens in het mystieke Athia is belandt. We zullen nog tot de herfst van 2022 op de release moeten wachten.

Daarnaast hebben we een nieuwe trailer gezien van Rainbow Six Extraction, de opvolger van de populaire Rainbow Six: Siege. De game verschijnt in januari 2022.