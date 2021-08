Horizon Forbidden West verschijnt op 18 februari 2022

Horizon Forbidden West is vertraagd tot 2022, zo heeft ontwikkelaar Guerilla Games officieel bevestigd tijdens Gamescom 2021.

De opvolger van Horizon Zero Dawn staat gepland om op 18 februari 2022 te verschijnen. Dit betekent dat Sony de enige zal zijn zonder grote first-party exclusive tijdens de feestdagen.

Er is echter niet alleen slecht nieuws voor eigenaren van een PlayStation 5. Horizon Zero Dawn heeft namelijk een update gekregen die de game laat draaien op 60 fps. Dit hebben we eerder gezien bij PlayStation-titels als God of War, Days Gone, Ghost of Tsushima en The Last of Us 2.

Dankzij Update 1.53 draait de originele game niet langer op maximaal 30 fps. Dit betekent dat spelers kunnen genieten van een soepelere en responsievere ervaring. De game moet op console zo meer aanvoelen als de PC-release. De patch lost ook een probleem op met het streamen van de game op de PS5.

(Image credit: Sony Interactive Entertainment)

Het is wellicht teleurstellend dat Horizon Forbidden West niet in 2021 verschijnt, maar het geeft Guerilla Games hopelijk de tijd die de ontwikkelaar nodig heeft om ervoor te zorgen dat de PS5-exclusive voldoende gepolijst is.

De opvolger verschijnt ook op de PS4, wat betekent dat je niets van Aloys nieuwe avontuur hoeft te missen als je (nog) niet over een PS5 beschikt.

Tijdens Gamescom 2021 kreeg ook een andere grote game een release. Xbox-exclusive Halo Infinite verschijnt namelijk op 8 december 2021.