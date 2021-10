PlayStation Plus-games november 2021: PS Plus-leden krijgen drie PSVR-games extra

De PlayStation VR-headset is vijf jaar oud. Sony viert dit door PS Plus-leden extra PSVR-games cadeau te doen. Naast de standaard line-up van PlayStation Plus-games, ontvangen abonnees nog eens drie VR-games extra, wat het totale aantal gratis games naar zes brengt.

Sony heeft dit nieuws bekendgemaakt in een recent bericht op de officiële PlayStation Blog. Het bedrijf zegt daarbij dat het de extra games weggeeft om "dit PSVR-mijlpaal te vieren" en als "extra bedankje aan PlayStation-fans". "Vanaf november krijgen PlayStation Plus-leden drie bonus PSVR-games, zonder extra kosten."

Het is nog niet bekend om welke drie games het gaat. Waarschijnlijk horen we hier meer over naarmate november dichterbij komt. De PS Plus-games worden doorgaans aan het einde van de vorige maand bekendgemaakt door Sony.

In het blogbericht onthult Sony de vijf populairste games op het platform wereldwijd. De resultaten zijn echter niet bepaald schokkend te noemen. Het gaat namelijk om Rec Room, Beat Saber, PlayStation VR Worlds, The Elder Scrolls V: Skyrim VR en Resident Evil 7: Biohazard.

Als je naar regioverschillen kijkt, valt op dat Beat Saber en The Elder Scrolls V: Skyrim vooral populair zijn in Europa, Noord-Amerika en Japan. Terwijl Job Simulator en Firewall: Zero Hour enkel in Noord-Amerika bovenaan de ranglijst staan. Gran Turismo Sport behaalt daarnaast enkel in Japan de top 5.

Analyse: wat is de toekomst voor PSVR?

Vijf jaar PlayStation VR is een mijlpaal voor Sony. Het roept de vraag op wat de toekomst voor ons in het verschiet heeft. Het ziet er veelbelovend uit, aangezien we weten dat de opvolger van de huidige VR-headset, de PlayStation VR 2, in ontwikkeling is.

De PSVR 2 werkt exclusief in combinatie met de PS5 en moet een flinke stap voorwaarts zijn. Volgens Sony is het een "next-gen VR-systeem dat alles van resolutie en field of view tot tracking en invoer verbetert". Sony beloofd daarnaast een gemakkelijkere connectie met slechts één kabel en een flink verbeterde nieuwe VR-controller. Deze zal ongetwijfeld beschikken over enkele functies van de DualSense-controller, zoals adaptieve triggers.

Volgens recente berichtgeving zal Sony mogelijk meer leunen op hybride ervaringen, waardoor er meer VR-modi zouden kunnen worden aangeboden in plaats van enkel aparte VR-games. Sony heeft hier vooralsnog echter nog niets over bevestigd.

Wanneer we de nieuwe VR-headset eindelijk kunnen gebruiken, is nog een mysterie. We hoeven de PSVR 2 niet in 2021 te verwachten, maar we hopen toch wel op een release tegen het eind van 2022.

In de tussentijd wijst Sony in zijn blogbericht erop dat er nog altijd verschillende games in ontwikkeling zijn voor de originele PSVR-headset, waaronder Moss: Book II, Wanderer, After the Fall en Zenith: The Last City.