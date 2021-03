Sony PSVR 2: eerste game onthuld

We wachten vol spanning op meer details rond de PSVR 2 headset van Sony, maar dat heeft een ontwikkelaar niet weerhouden van het bevestigen dat zijn spel naar het nieuwe virtual reality-toestel voor de PS5 komt.

In een verrassend oprechte bekentenis gaf ontwikkelaar Vankrupt Games toe dat Pavlov Shack, een spel dat veel wegheeft van Counter-Strike, naar de PSVR 2 komt. Dat deden ze nadat een fan vroeg of het spel op de originele PSVR ging verschijnen.

Vankrupt Games zei niet enkel dat Pavlov Shack naar PSVR 2 kwam, maar dat het spel ook niet op de oudere headset zou kunnen draaien, aangezien PSVR "niet de juiste getrouwheid heeft voor Pavlov."

PSVR2, psvr1 doesn't have the fidelity for PavlovMarch 29, 2021 See more

Na zijn suggesties van vorig jaar dat PSVR 2 niet meer was dan een sprookje begon Sony de voorbije weken meer informatie te delen over zijn nieuwe stappen in het rijk der VR. Het bevestigde dat de headset "de ultieme entertainmentervaring zal bieden met dramatische stappen op vlak van prestaties en interactiviteit."

Sony deelde ook hoe de PSVR 2-controllers eruit zullen zien. De controllers zullen gebruik maken van haptische feedback en adaptieve trekkers, zoals je ze op de PS5 DualSense-controllers kan terugvinden. De PSVR 2-controllers zullen ook motion gestures ondersteunen en hebben een vingerdetectie waarmee een spel kan bepalen welke vingers op de controllers rusten, zonder dat je daarvoor knoppen moet indrukken.

Meer in aantocht

We verwachten dat Sony in de nabije toekomst de PSVR 2 headset toont, maar de technische specificaties zullen gezien het ontwikkelingsproces nog wel even onzeker blijven. De headset zal waarschijnlijk verschillende aanpassingen ondergaan alvorens er een officiële aankondiging wordt gemaakt. Deze onthulling van Vankrupt Games suggereert dat het toestel zich reeds in een of andere vorm bij ontwikkelaars bevindt.

De PSVR 2 zal niet draadloos zoals de Oculus Quest 2, maar Sony heeft beloofd dat er slechts één kabel zal zijn die de headset verbindt met de PS5. Of er nog een verbindingsstuk bijzit dat de kabels gaandeweg bundelt, is een andere vraag. Het zou ons weinig verbazen als dat het geval wordt.

Ook al heeft Microsoft reeds geruchten rond VR-toestellen voor de Xbox Series X de kop in gedrukt, Sony blijft optimistisch in zijn streven naar het veroveren van een markt die de mainstream consumenten nog niet heeft weten overtuigen.