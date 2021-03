Sony kondigt 6 nieuwe PlayStation VR games aan

Sony heeft recentelijk onthuld dat er een nieuwe PSVR-headset voor de PS5 in de maak is, die "een ultieme entertainmentervaring mogelijk maakt met dramatische sprongen in prestaties en interactiviteit". Het is echter nog altijd bezig met het uitbrengen van games voor de PS4-variant van de VR-headset.

Het bedrijf heeft zes nieuwe PlayStation VR-games voor ons in petto en maakte deze bekend in het PSVR Spotlight-event op 3 maart.

Deze PSVR-games zijn ook op de PS5 te spelen, aangezien de games backwards compatible zijn. Je hebt wel een speciale adapter nodig om de PlayStation Camera aan te sluiten op de nieuwe console. Deze kun je gratis aanvragen bij Sony.

Doom 3 VR: Edition - 29 maart

Doom 3 is een first-person shooter dat plaatsvindt in de ruimte. Het lanceerde oorspronkelijk in 2004 op PC, maar het komt nu naar de PSVR. Doom 3: VR Edition beschikt over de volledige game en diens uitbreidingen Resurrection of Evil en The Lost Mission. Deze zijn echter geoptimaliseerd voor een heuse VR-ervaring. Gelukkig hoeven we niet lang meer te wachten tot we ons kunnen onderdompelen in de wereld van Doom.

Song in the Smoke - 2021

Song in the Smoke is een nieuwe survival game van indie-ontwikkelaar 17-Bit. Je komt terecht in een wereld vol monsters en mysteries. Je gaat op jacht naar de beesten door hun stappen en geur te volgen. Ondertussen moet je zien te overleven door je honger te stillen en je warm te houden bij kampvuren. Er is nog geen definitieve releasedatum bekend, maar de VR-game verschijnt ergens in 2021.

Fracked - 'Zomer' 2021

Fracked is een vlotte, run and gun shooter die free running, skiën en klimmen combineerd in een unieke VR-ervaring. Immersie staat centraal, terwijl je op jacht bent naar een bewapende interdimentionale groepering die bekend staat als de Fracked. Maak je niet druk, je bent 's werelds laatste hoop. PS5-gamers krijgen enkele verbeteringen ten opzichte van PS4-gamers. De game moet aankomende zomer verschijnen.

I Expect You To Die 2: The Spy And The Liar - 2021

Vier jaar nadat de briljante I Expect You To Die lanceerde op de PSVR, is de opvolger I Expect You To Die 2: The Spy And The Liar een feit. Je wordt teruggestuurd in de immersieve wereld van spionage en gevaar, waar je puzzels op mag lossen waarbij je vaak, en dan ook heel vaak, zal sterven. Er is nog geen exacte releasedatum bekend, maar we verwachten de game later dit jaar.

Zenith - Onbekend

De combinatie van een VR-game en een MMORPG (massive online multiplayer role-playing game) is misschien niet het eerste waar je aan denkt, maar dit is precies wat Zenith belooft te zijn. Het vindt plaats in een levendige hyper-futuristische wereld vol actie en avontuur. Wanneer de game verschijnt, is nog niet bekend.

After the Fall - 'Zomer' 2021

Van de makers van Arizona Sunshine is After the Fall een snelle co-op first-person shooter in een post-apocalyptische wereld waarin je moet strijden om te overleven. Je bent een van vier helden in een sneeuwachtige setting rond de jaren '80 in LA. Maak je klaar voor de strijd in de "zomer" van 2021.