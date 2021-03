Call of Duty: Warzone upgrade richt zich op PS5 en Xbox Series X

Call of Duty: Warzone en Modern Warfare zijn voorzien van een upgrade voor de PS5 en Xbox Series X. De update zorgt ervoor dat alles er nog scherper uitziet.

De optionele add-on, die 8,4GB groot is op de PS5 (dankjewel, VGC), laat spelers "de meest gedetailleerde textures voor wapens en Operators in Modern Warfare en Warzone ervaren", zo meldt de de winkelpagina van de game.

Het hoge resolutie texture pack wordt alleen aangeraden aan diegenen die "hoge resolutie displays" hebben. Het lijkt niet veel zin te hebben om de add-on te installeren als je geen 4K-tv bezit.

Als je verlangt naar scherpere details tijdens het spelen van Call of Duty: Warzone en Modern Warfare op PS5 of Xbox Series X, dan biedt dit texture pack uitkomst. Het uiterlijk van het game is verbeterd.

Call of Duty: Warzone blijft regelmatig updates ontvangen. Zo is er onlangs een nieuwe zombie-update toegevoegd, die de strompelende ondoden naar de battle royale-game in Verdansk brengt. Het texture pack zou de nieuwe Call of Duty: Warzone Season 2-content er dus mooier uit moeten laten zien, mits je een capabel scherm hebt.

Ruimte is schaars

Gelukkig is de upgrade optioneel van aard. Je hoeft de update dus niet te installeren als je dat niet wilt. En dankzij de enorme bestandsgrootte van Call of Duty-games begrijpen we dat maar al te goed. Activision waarschuwde spelers op 500GB PS4-consoles onlangs dat ze misschien 'ruimte moeten maken' als ze de nieuwste updates voor Call of Duty: Warzone, Modern Warfare en Black Ops Cold War willen installeren.