PS Plus Premium-gebruikers krijgen melding wanneer games uit PS5-wishlist beschikbaar zijn

PS Plus Premium- en PS Plus Extra-abonnees hebben toegang tot een nieuwe functie waarmee de wishlist een stuk nuttiger wordt.

PS Plus-abonnees krijgen een melding wanneer games op hun PlayStation 5-wishlist speelbaar zijn op PS Plus. Deze simpele functie kan je veel geld besparen, want nu kan je die felbegeerde games gewoon ‘gratis’ downloaden.

De nieuwe PS Plus-abonnementen zijn al een paar dagen beschikbaar in de Verenigde Staten. In Nederland en België moeten we nog tot 23 juni wachten. Sony heeft inmiddels de lijst van PS Plus Premium-games gepubliceerd, en er zitten paar mooie spellen bij.

Van de PlayStation 1 tot de PlayStation 4, games van verschillende genres en consoles zijn beschikbaar op PS Plus Premium. Denk hierbij aan moderne pareltjes zoals Demon’s Souls en Ghost of Tsushima voor de PS5, maar ook old-school klassiekers zoals Ape Escape en Wild Arms 3 zijn speelbaar.

Deze nieuwe functie laat zien dat Sony van plan is om meer spellen aan de nieuwe dienst toe te voegen in de toekomst.

Meer dan welkom

De PS5-wishlist is ideaal om te zien wanneer die felbegeerde games in de sale gaan. De beste PS5-games zijn allemaal een stuk duurder dan die van vorige consoles, en hiermee kan je dan ook heel wat geld besparen. Met een PS Plus-abonnement kun je die games helemaal gratis spelen.

Uiteraard is deze update alleen van toepassing op games die al over een PlayStation Store-pagina beschikken. Er zullen gevallen zijn waarin oudere games van de PS1 en PSP aan PS Plus worden toegevoegd. In dat geval kan je het beste de pagina van PS Plus Premium zelf raadplegen voor nieuwe games. vergelijkbaar met de Xbox Game Pass.

De lijst van games op PS Plus Premium in de Verenigde Staten is riant, en we verwachten dat wij die lijst op 23 juni ook lekker kunnen afstruinen. Hopelijk is dit slechts het begin, want het zou prachtig zijn als de klassiekers uit de beginjaren van de PlayStation ook beschikbaar zijn/