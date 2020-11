Demon’s Souls had bijna een easy mode

Demon’s Souls is ongelofelijk moeilijk op sommige momenten, maar ook ontzettend briljant. De game had in ieder geval een stuk makkelijker geweest kunnen zijn. Toch heeft ontwikkelaar Bluepoint Games dit het idee van een easy mode niet doorgezet.

In een interview met The Washington Post onthult Gavin Moore, hoofd van Sony Interactive Entertainment Studios, dat er een discussie plaatsvond over het toegankelijk maken van de game voor nieuwkomers. Het idee ging uiteindelijk toch van de baan.

"Hoewel we wat aanpassingen hebben gemaakt, is onze belangrijkste drijfveer altijd geweest om de geest en intentie van de originele makers te behouden. We hebben een easy mode overwogen en erover gediscussieerd, maar vonden uiteindelijk dat het niet aan ons - als beheerder van deze geweldige game - was om iets toe te voegen dat de balans fundamenteel zou veranderen."

Hoewel Demon's Souls je waarschijnlijk zal uitputten doordat je personage continue doodgaat - waardoor je het level helemaal over moet doen - heeft Sony in ieder geval geprobeerd om spelers wat ondersteuning te bieden. De Cards van de PS5 bieden talloze instructievideo's - 180 om precies te zijn - die hints, tactieken of zelfs een waarschuwing bieden.

Bluepoint Games heeft er ook hard aan gewerkt om ervoor te zorgen dat meer mensen dan ooit van de game kunnen genieten. "Voor degenen die niet alle kleuren goed kunnen zien, hebben we de mogelijkheid toegevoegd om het UI-palet te bewerken. Sommige spelers zijn gevoelig voor bepaalde soorten schermbewegingen, daarom hebben we een schakelaar toegevoegd voor bewegingsonscherpte en cameratrilling", zei Moore. Het gebruik van haptische feedback en adaptieve triggers van de controller kan ook worden uitgeschakeld.

Sterf, sterf, sterf

Demon's Souls is een enorm genot om te spelen, al gaat het toch echt om een brutale en vaak bestraffende aangelegenheid. Hoe vaak het wel niet voorkomt dat je al ver in een level bent terechtgekomen en dan een tragische dood tegemoet gaat door een stap naar achter te zetten en in een gat te vallen. Het doorzettingsvermogen van de speler is hier erg belangrijk. Maar voor degenen die hardnekkig doorzetten, is het absoluut de moeite waard om voor te vechten.