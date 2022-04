Alle nieuwe VR-games die zijn aangekondigd bij de Meta Quest Gaming-showcase

De Meta Quest Gaming-showcase van 2022 is afgesloten.

De presentatie van ongeveer 30 minuten toonde verschillende nieuwe games die naar het VR-platform komen. Hieronder vallen Among Us VR en Cities: VR.

Als je het evenement hebt gemist, kun je hieronder alle games terugvinden die zijn aangekondigd voor de Oculus Quest 2.

Ghostbusters VR

Klaar om spoken te bestrijden? Later dit jaar komt er een Ghostbusters VR-game naar de Quest 2.

Zoals je in de trailer kunt zien, vorm je een team met drie andere spokenjagers. Reis naar verschillende gebieden en verjaag de spoken die de buurt op stelten zetten.

We weten nog niet veel over deze game, maar we verwachten dat Meta ons meer informatie geeft naar mate we dichterbij de release komen.

Moss: Book II

Na zijn debuut op PSVR komt Moss: Book II nu ook naar de Quest 2 deze zomer (in juni, juli of augustus).

De originele Moss: Book II viel ontzettend in de smaak bij spelers vanwege de unieke manier om de klassieke avonturengame te spelen. Met het VR-perspectief kun je jouw omgeving manipuleren zodat hoofdpersonage Quill verschillende puzzels kan oplossen of vijanden kan verslaan.

Book II vervolgt het verhaal van Quill na haar succesvolle reddingsmissie van Uncle Argus in Book I. Het nieuwe avontuur zal niet makkelijk zijn aangezien Quill wordt bejaagd door een gevleugelde vijand.

Beat Saber: Electronic Mixtape

Beat Saber gaat zijn muziekbibliotheek uitbreiden met een playlist toegewijd aan jouw favoriete EDM-nummers. Grote artiesten als Marshmello, Pendulum en Deadmau5 zijn vertegenwoordigd in deze update. Ook de viral-hit Sandstorm van Darude maakt zijn opmars.

De nieuwste Beat Saber-updates zijn wat van de beste. Er zit ontzettend veel goede muziek tussen en andere features waarmee je als nooit te voren kunt swingen op de beste nummers. Levels zijn meeslepender dan ooit.

Wij kunnen niet wachten tot we met deze elektronische mixtape aan de gang kunnen.

Among Us VR

De wereldwijde hit Among Us krijgt nu ook een VR-versie. Ontwikkelaar Schell Games is een partnerschap aangegaan met InnerSloth en Robot Teddy om dit sociale spel naar de Quest 2 te halen.

We hebben ook vernomen dat Schell Games meer VR-spellen produceert voor Meta, maar we weten nog niet welke dit zijn.

The Walking Dead: Saints & Sinners - Chapter 2: Retribution

Haal jouw beste survival-skills uit de kast met The Walking Dead: Saints & Sinners - Chapter 2: Retribution. Deze game verschijnt later dit jaar.

In de originele game kregen spelers de keuze om New Orleans te redden, of achter te laten. Skydance Interactive brengt fans terug in deze gevaarlijke wereld waar het nog moeilijker wordt om te overleven. Verwacht meer walkers, minder hulp en een nieuwe dreiging die op je jaagt.

Cities: VR

Deze geliefde simulatiegame is opnieuw gebouwd voor de Quest 2 als Cities: VR.

Fast Travel Games maakt van jou de burgemeester van je eigen stad. De inwoners moeten worden voorzien van woningen, stroom en blijdschap. Het is jouw taak om dit te doen. De VR-ervaring staat niet gelijk aan de originele game, maar het geeft je een nieuwe manier om de stad van je dromen te maken.

Als je een pre-order plaatst voor de release op 28 april, krijg je 10 procent korting.

Bonelab

Na de release van de realistische VR-ervaring Boneworks, is ontwikkelaar Stress Level Zero terug met een nieuwe game voor de Quest 2 en pc-VR in 2022.

We mogen meer realisme en meeslepende gameplay verwachten dan bij de voorganger. Bonelab test hoe goed je kunt vechten terwijl je probeert te ontsnappen uit een mysterieus ondergronds lab.

Elk object in Bonelab werkt zoals in het echte leven. Dus je kunt zo creatief zijn als je wilt terwijl je vecht om te overleven.

NFL Pro Era

De eerste officiële NFL-game komt naar de Quest 2. NFL Pro Era wil je een authentieke American Football-ervaring bieden in VR. Waan je een echte prof in deze sportgame.

Met de trainingsopties leer je snel hoe je jouw tegenstander moet begrijpen en hoe je de beste speler wordt. Maak snelle loopacties en goede worpen om met jouw team de Super Bowl te winnen.

RuinsMagus

De Meta Quest Gaming-showcase gaf ons een nieuwe blik op RuinsMagus, een fantasy JRPG in VR.

Je speelt als een beginnende tovenaar en je moet een lang verloren doolhof uitpluizen. Terwijl je op ontdekking gaat, leer je meer over magie en hoe dit werkt. Zo word je langzamerhand een volwaardige tovenaar.

De game verschijnt later dit jaar. Er wordt veel content beloofd, waaronder 26 quests en volledige voice acting.

Resident Evil 4 - The Mercenaries

Een van de beste Meta Quest 2 games wordt nog beter. De Mercenaries-modus komt eindelijk naar Resident Evil 4 VR.

Deze klassieke modus laat spelers tegen hordes aan vijanden vechten en het kan nu ook in VR. Ook worden er extra uitdagingen toegevoegd om jouw vaardigheden te testen.

Als je de uitdagingen voltooit, krijg je toegang tot extra opties. Denk hierbij aan de klassieke Big Head-modus en een zwart-witte horrormodus. Deze opties kun je niet alleen in Mercenaries gebruiken, maar ook in de hoofdgame.

Red Matter 2

Als je benieuwd bent naar wat er is gebeurd na de cliffhanger van Red Matter, krijg je binnenkort je antwoord.

De VR-game gaat verder waar hij is gebleven. Spelers moeten doorgaan met hun missie om de zogenoemde ‘red matter’ tegen te houden die door het zonnestelsel reist. Tijdens je zoektocht ontdek je duistere geheimen terwijl je de mensheid probeert te redden.

Ontwikkelaar Vertical Robot belooft dat Red Matter 2 nog ambitieuzer is dan zijn voorganger, met meer variatie in de puzzels die je tegenkomt en de hulpstukken die je kunt gebruiken. Er is nog geen duidelijke releasedatum, deze krijg je later dit jaar te horen.

Espire 2

Keer terug naar de meeslepende wereld van internationale spionage in Espire 2.

Dit vervolg op de spionagethriller uit 2019 stuurt je wederom op een onmogelijke missie om een raketlancering tegen te gaan. Met een arsenaal aan high-tech gadgets moet je jouw vijanden zien te verslaan en door vijandelijk gebied sluipen om de wereld te redden.

Deze keer hoef je niet alleen te werken. Espire 2 krijgt een co-op-modus die zich afspeelt tussen de gebeurtenissen van deze game en Espire 1.