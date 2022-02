PSVR 2 vs Oculus Quest 2: de verschillen tussen de twee VR-headsets

De PSVR 2 verschijnt naar verwachting aan het eind van 2022. De tweede VR-headset van Sony rivaliseert waarschijnlijk met de Oculus Quest 2 (hoewel Oculus na een rebranding Meta heet). Hoe verhouden de twee virtual reality-brillen zich tot elkaar?

De twee headsets liggen zeer dicht bij elkaar als het aankomt op de algehele specificaties. Er zijn echter wel wat belangrijke verschillen om in acht te houden.

Welke VR-headset moet je kopen, de PSVR 2 of de Oculus Quest 2? We benoemen hieronder de sterktes en zwaktes van de VR-brillen, zodat je een goede keuze kunt maken tussen de twee.

Ben je benieuwd naar de verschillen tussen de PSVR 2 en de originele PSVR van Sony? Bekijk dan ook ons vergelijkingsartikel van die twee VR-headsets.

PSVR 2 vs Quest 2: prijs en releasedatum

(Image credit: Oculus / Facebook)

Het is nog niet duidelijk wat de PSVR 2 zal kosten, maar de originele PSVR-bril uit 2016 was bij lancering verkrijgbaar voor 399 euro. Dat is een flink bedrag als je bedenkt dat je er ook nog een console bij moet kopen. De PSVR 2 moet naar verwachting met de PSVR 2 Sense-controllers geleverd worden, maar je hebt er ook een PS5 voor nodig die bij lancering voor 499 euro over de toonbank gaat (de diskloze PS5 Digital Edition kost 399 euro).

De Quest 2 kwam in oktober van 2020 op de markt. De versie met 128GB opslaggeheugen kwam met een adviesprijs van 349 euro. Er is ook een 256GB-versie beschikbaar, die 449 euro kost.

De PSVR 2 werkt enkel in combinatie met de PlayStation 5, maar de Oculus Quest 2 is een standalone apparaat. Dat betekent dat je geen pc, console of extern beeldscherm nodig hebt om het te gebruiken.

Design en functies

(Image credit: Sony Computer Interactive Entertainment)

Het design van de PSVR 2 lijkt erg op die van het eerste PSVR-model van Sony. Volgens het bedrijf is de nieuwe headset slanker en lichter dan de originele versie. Het beschikt daarnaast over een aanpasbare hoofdband, en ook de afstand tussen de lenzen en tussen de lenzen en je ogen zijn instelbaar. Ook is er een ventilatiegleuf aanwezig, waardoor de lenzen minder snel aanslaan tijdens intensieve Beat Saber-sessies.

De PlayStation VR 2-headset maakt gebruik van een 4K HDR OLED-paneel met een resolutie van 2.000 x 2.040 pixels per oog. De verversingssnelheid bedraagt tussen de 90Hz en 120Hz en er is een gezichtsveld van 110 graden aanwezig.

De PSVR 2 ondersteunt inside-out tracking. Er zitten camera's verwerkt in de headset die op basis van de omgeving een inschatting geven waar de headset en controllers zich bevinden. Daarnaast is er oogtracking en foveated rendering aanwezig. Dat laatste betekent dat de VR-bril ervoor zorgt dat het object waar je naar kijkt scherp is, maar alles eromheen wat waziger is, zoals ook het geval is bij het menselijk oog.

Sony heeft een aantal functies toegevoegd waarvan het bedrijf hoopt dat het de immersie voor de spelers versterkt. De PSVR 2 ondersteunt de Tempest 3D-audiotechnologie van Sony. De PSVR 2 Sense-controllers zullen gebruikmaken van haptische feedback en adaptieve triggers die je kunt kennen van de DualSense-controller van de PS5. Ook is er vingertracking aanwezig. De headset zelf beschikt daarnaast over een ingebouwde motor die het gevoel kan nabootsen dat er een object langs je hoofd vliegt.

De Oculus Quest 2 maakt gebruik van een LCD-paneel en beschikt over een resolutie van 1.832 x 1.920 pixels per oog. Het is een lagere resolutie dan de PSVR 2, maar de VR-headset kan wel dezelfde beeldverversing van 90Hz tot 120Hz aan. Ook is er inside-out tracking aanwezig. Oogtracking ontbreekt echter in de Quest 2 en het gezichtsveld is met 90 graden iets kleiner.

De VR-headset komt met een set Touch-controllers die over triggers voor je wijsvingers beschikt. De controllers kunnen gevolgd worden door de headset, waardoor games een accurate weergave van je handen en armen moeten bieden.

De Quest 2 is compleet draadloos. Er is dus geen pc, console of andere externe hardware vereist, terwijl je een PS5 nodig hebt om de PSVR 2 te gebruiken. Sony's nieuwe VR-bril moet zelfs aangesloten worden op de PS5 met een enkele kabel. Het is overigens wel mogelijk om een Quest 2 aan te sluiten op een pc. In dat geval kun je grafisch zwaardere VR-games spelen.

Iets wat Quest 2-gebruikers tegen kan staan is dat het momenteel noodzakelijk is om in te loggen met je Facebook-account. Volgens Meta-CEO Mark Zuckerberg moet dit in de toekomst veranderen. Je zou dan met een ander account dan je Facebook-account kunnen inloggen. Het is echter niet duidelijk wanneer hier verandering in komt.

Specificaties

(Image credit: Oculus Quest 2)

De PSVR 2 klinkt op papier als een indrukwekkend apparaat. De specificaties suggereren dat Sony's VR-headset een van de meest geavanceerde headsets op de markt is. Sony heeft de specs tijdens CES 2022 bekendgemaakt. Hieronder vind je ze:

PSVR 2-specificaties Display OLED Resolutie 2.000 x 2.040 pixels per oog Beeldverversing 90Hz-120Hz Lensscheiding Instelbaar Gezichtsveld Ongeveer 110 graden Sensoren Motion Sensor: zes-assige bewegingsdetectie (drie-assige gyroscoop, drie-assige versnellingsmeter) Camera's 4 camera's voor de headset en controller tracking, infraroodcamera voor oogtracking per oog Feedback Trillingen in de headset Verbindingsmethode PS5 USB-C Audio Input: ingebouwde microfoon, Output: stereo-koptelefoonaansluiting

De Oculus Quest 2 is echter ook niet verkeerd als het op de specs aankomt. De headset is dan wel meer dan een jaar oud, maar biedt nog altijd een geweldige ervaring. Het heeft daarnaast het voordeel dat het draadloos gebruikt kan worden en dat er dus geen externe hardware vereist is. Dat is iets wat geen andere VR-headset kan bieden. De lijst met specificaties van de Oculus Quest 2 is hieronder te zien:

Oculus Quest 2-specificaties Display LCD Resolutie 1.832 x 1.920 pixels per oog Beeldverversing 90Hz-120Hz Lensscheiding Instelbaar Gezichtsveld Ongeveer 90 graden Sensoren Motion Sensor: zes-assige bewegingsdetectie (drie-assige gyroscoop, drie-assige versnellingsmeter) Camera's 4 camera's voor de headset en controller tracking Verbindingsmethode Draadloos (kan verbonden worden met pc) Audio Geïntegreerde positionele audio Batterijduur 2-3 uur Opslag 128 GB of 256 GB Processor Qualcomm Snapdragon XR2-platform

Games

(Image credit: Sony)

Op de PSVR 2 zijn waarschijnlijk een redelijk aantal exclusieve titels speelbaar, zoals Horizon Call of the Mountain, een spin-off van Horizon Zero Dawn en de recent verschenen Horizon Forbidden West. We verwachten dat de nieuwe VR-bril van Sony ook de populairste VR-games aan zal trekken, waaronder Beat Saber. Het is mogelijk dat we een upgrade zullen zien van oudere PSVR-games die profiteren van de kracht van de PS5.

Het is nog niet duidelijk of de PSVR 2 backwards compatible is met oudere games. De PSVR 2 wordt ongetwijfeld een aantrekkelijkere keuze als dit wel het geval is, aangezien gamers dan gebruik kunnen maken van een grotere selectie aan VR-games.

De Oculus Quest 2 beschikt al over een aanzienlijke gamebibliotheek. Omdat je de draadloze VR-headset ook kunt aansluiten op een pc, wordt die lijst van games alleen maar groter. Titels als Superhot VR, Tetris Effect en The Elder Scrolls V: Skyrim draaien allemaal goed op de Quest 2. Je hoeft niet diep in de buidel te tasten voor externe hardware.

Oordeel

(Image credit: Oculus / Facebook)

Het is lastig om een goede vergelijking te maken tussen twee apparaten waarvan één nog moet verschijnen. Het is echter duidelijk dat de PSVR 2 van Sony een sterke concurrent wordt van de Quest 2.

De Quest 2 zou mogelijk verslagen kunnen worden door de PSVR 2 als het aankomt op specificaties, maar heeft wel twee significante voordelen: het apparaat is draadloos en je hoeft geen externe hardware (zoals een PS5) aan te schaffen om de VR-headset te gebruiken. Nu de adaptatie van virtual reality groeit, kan het aanschaffen van de VR-bril én console voor het grote publiek een te grote stap zijn. De PSVR 2 is vooral interessant voor gamers die al een PS5 in huis hebben en hun game-ervaring willen uitbreiden.

Sony kan in de toekomst mogelijk een sterkere concurrentie verwachten in de vorm van een Quest 3. Deze beschikt naar verluidt over verbeterde specificaties, terwijl het een hoop belangrijke verkooppunten van de Quest 2 blijft behouden. Denk hierbij aan de lagere prijs en draadloos gebruik.