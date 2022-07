Oculus Quest 2 wordt duurder, maar niet door verbeteringen

De Oculus Quest 2 staat op het punt om een stuk duurder te worden.

Vanaf 1 augustus 2022 gaat de prijs van een van de beste VR-headsets (opens in new tab) die er zijn, omhoog naar 400 dollar voor de 128GB-versie en 500 dollar voor de 256GB-versie. Welke prijs in Nederland wordt doorgevoerd is nog onbekend. Momenteel betaal je voor de 128GB ongeveer 349 euro, voor de 256GB-versie zo'n 449 euro.

Dat betekent dat als je de Oculus Quest 2 (inmiddels officieel de Meta Quest 2 (opens in new tab)) wil halen voor de prijs stijgt, je nog maar enkele dagen hebt. Meta waarschuwt dat de prijsstijging ook invloed heeft op de refurbished modellen en de accessoires die voor de Oculus Quest 2 (opens in new tab) verkrijgbaar zijn. Wie nog twijfelt om de headset te halen, doet er verstandig aan om dit nu te doen.

Er zijn naar schatting 15 miljoen Quest 2-headsets (opens in new tab) verkocht en er is 1 miljard dollar uitgegeven aan Meta Quest-apps. Volgens Meta is de prijsverhoging, ondanks het ongelooflijke succes van de VR-hardware, noodzakelijk om de stijgende operationele- en ontwikkelingskosten tegen te gaan. Dit argument is vergelijkbaar met het argument dat Amazon gisteren (26 juli) gebruikte toen het aankondigde dat de prijs van Amazon Prime omhoog gaat in het Verenigd Koninkrijk en Europa (opens in new tab).

Er is een klein lichtpuntje, soort van. Als je tussen 1 augustus en 31 december 2022 een nieuwe Quest 2 koopt, kun je een gratis exemplaar van Beat Saber bemachtigen, een van de beste Oculus Quest 2 games (opens in new tab) ter waarde van 29,99 euro.

Om de gratis game te krijgen, moet je de headset niet alleen binnen de bovenstaande termijn kopen, maar hem ook vóór 31 januari 2023 activeren met een account waar Beat Saber nog niet op staat. Als je dat doet, heb je 14 dagen de tijd om Beat Saber gratis te kopen en te downloaden. Wel moet je betalen voor DLC zoals de Fall Out Boy (opens in new tab)- en Billie Eilish (opens in new tab)-songpakketten.

Analyse: breng de 64GB Oculus Quest 2 terug

Hoewel de Quest 2 vanaf volgende maand duurder wordt, gaat hij eigenlijk gewoon terug naar zijn oorspronkelijke prijs, althans in de VS en het VK.

Toen de Quest 2 daar voor het eerst op de markt kwam, kon je geen 256GB-versie van de console kopen. In plaats daarvan was het 128GB-model de duurdere optie voor 399 dollar, met een goedkopere 64GB-headset voor 299 dollar. Dat veranderde ongeveer een jaar geleden (opens in new tab) toen Meta besloot om het 64GB-model te schrappen, de prijs van het 128GB-model te verlagen en een nieuwe 256GB-versie uit te brengen.

Natuurlijk is de Quest 2 met zijn prijs van 399 dollar nog steeds een stuk goedkoper dan zijn rivalen op de VR-markt (zoals de Valve Index (opens in new tab)), maar het is toch even slikken. Dit blijkt vooral waar als je kijkt naar gaming in het algemeen.

Ga je liever voor een PS5, een Xbox Series X of een Oculus Quest 2? (Image credit: Future)

De krachtige PS5- en Xbox Series X-consoles zijn in sommige delen van de wereld slechts een fractie duurder dan de Oculus Quest 2: 399 euro voor de digitale versie van de PS5, 499 voor de versie met een disk-slot. De Xbox Series X kost 499 euro, de Xbox Series S 299 euro.

Je krijgt misschien niet de unieke VR-ervaring die de Oculus Quest 2 biedt, maar je krijgt wel toegang tot een veel grotere selectie geweldige titels en next-gen upgrades voor sommige van je favoriete games uit het PS4- en Xbox One-tijdperk.

Om dit tegen te gaan, heeft Meta zijn goedkopere VR-headset nodig: de 64GB-versie van de Quest 2.

In een recent artikel, over waarom je de Oculus Quest 2 256GB-versie niet moet kopen (opens in new tab), legden we uit dat grote hoeveelheden opslag niet nodig zijn voor VR games. Resident Evil 4 VR (opens in new tab) neemt ongeveer maximaal 8,8 GB (opens in new tab) in beslag en de meeste zijn minder dan 2 GB. Zelfs met het 128 GB-model heb je dus nog genoeg ruimte voor een boel games.

En op basis van onze ervaring is de 64GB-versie ook prima. We gebruiken onze 64GB-headset nog steeds, en hoewel we games moeten verwijderen en verwisselen, is dat niet zo'n gedoe. Bovendien is de harde schijf van onze headset alleen vol omdat we nogal wat games hebben die we hebben gerecenseerd. De meeste mensen gaan de grenzen van de opslagruimte van hun hardware waarschijnlijk lang niet zo vaak opzoeken.

Op dit moment heeft Meta nog geen plannen aangekondigd om een 64GB headset opnieuw op de markt te brengen voor de oorspronkelijke prijs van 349 euro, maar we hopen dat daar verandering in komt. VR begint echt van de grond te komen, en een grote reden daarvoor is dat de Quest 2 een relatief goedkope gadget voor gamers is om aan te schaffen.

Als goedkopere rivalen op de markt kunnen komen, zou Meta zijn status als topspeler in de VR-wereld bedreigd kunnen zien: dat zou niet veel goeds voorspellen voor toekomstige VR-projecten zoals de aankomende Project Cambria-headset.

We hebben al eerder geopperd dat de ondergang van Meta eerder veroorzaakt zou worden door eigen fouten dan door het succes van zijn concurrenten: het nieuws van gisteren onderbouwt die theorie.