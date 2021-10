Project Cambria wordt de nieuwe Oculus VR-headset van Facebook

Mark Zuckerberg heeft eindelijk nieuws over de nieuwe Oculus VR-headset naar buiten gebracht. Dit deed de topman van Facebook (dat verder gaat onder de naam Meta) tijdens het Facebook Connect-event. De VR-bril krijgt de naam Project Cambria.

Project Cambria moet ergens volgend jaar verschijnen. Het betreft echter geen Quest-apparaat, dus het gaat niet om een directe opvolger van de Oculus Quest 2. Naar verluidt is de VR-headset wel compatibel met Quest-apparaten, aldus het bedrijf.

De nieuwe VR-bril is een onderdeel van Facebooks plannen om meerdere mixed reality-producten te introduceren in de komende jaren.

Er is momenteel nog weinig bekend over Project Cambria. We vingen enkel een korte glimp op van het apparaat in een teaservideo. Zuckerberg bevestigt dat het over geavanceerde functies beschikt die Facebook/Meta niet kan opnemen in de bestaande Oculus Quest-reeks. We verwachten dan ook dat de VR-bril aan de hogere kant van het prijssegment zal liggen.

Om welke geavanceerde functies het gaat, is niet geheel bekend. We weten echter al dat Project Cambria in staat zal zijn tot realtime gezichts- en oogtracking, en over camera's beschikt die video's met hoge resolutie kunnen doorgeven aan de interne schermen.

Met deze technologie kan de headset de gezichtsemoties van mensen weergeven in avatars. Dat komt overeen met de wensen van het bedrijf om een 'metaverse' te creëren. Project Cambria moet daarnaast ook een slankere vormfactor krijgen in vergelijking met de beste VR-headsets van het moment.

Analyse: is Project Cambria de 'Oculus Pro'?

Het is nog niet duidelijk of de mysterieuze Project Cambria in feite de lang verwachte 'Oculus Pro'-headset betreft. Afgaande op de overeenkomsten tussen recent gelekte informatie over een nieuwe Oculus-headset en hetgeen dat is getoond op Facebook Connect, zijn we er redelijk zeker van dat het om de Oculus Pro gaat.

Quest Pro / Seacliff [thread]found by Samulia in the Seacliff firmware pic.twitter.com/0pGODx2HCpOctober 24, 2021 See more

De bovenstaande showcasevideo voor 'Seacliff-firmware' lijkt een apparaat te bevatten dat qua ontwerp lijkt op Project Cambria. Het wordt gebruikt om verschillende outfits te passen voor de avatar van een speler.

Vanwege de toegenomen drang naar het gebruiken van avatars in het ambitieuze 'metaverse'-project van het Facebook/Meta, zijn we ervan overtuigd dat deze video (gelekt voorafgaand aan het evenement maar niet tijdens het Connect-event getoond) inderdaad verwijst naar Project Cambria.

We moeten wachten op meer details over de gloednieuwe VR-headset van het bedrijf, maar het is duidelijk dat Facebook met Project Cambria de grenzen wil verleggen voor mixed reality-technologie.