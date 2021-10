Nieuwe Oculus Quest VR uitgelekt vlak voor Facebook Connect

De opvolger van de Oculus Quest 2 is misschien dichterbij dan verwacht. Uitgelekte tutorialvideo’s tonen een VR-headset met een compleet nieuw design. Mogelijk gaat het hier om de Oculus Quest 2 Pro of de Oculus Quest 3. Over een paar dagen horen we misschien meer bij het Facebook Connect-evenement.

Op Twitter gaan er beelden rond van instructievideo’s die gevonden zouden zijn in de “Seacliff firmware”. Seacliff is mogelijk de codenaam van een nieuwe Oculus VR-headset.

In de video’s zien we de nieuwe headset, die draadloos lijkt te zijn. Het vizier aan de voorkant ziet er een stuk minder omvangrijk uit en het gewicht van de headset lijkt verdeeld te zijn tussen de voor- en achterkant.

De grootste verandering zijn de controllers. De tracking-ringen die op de controllers van de Oculus Quest 2 zitten zijn afwezig. Dat zou betekenen dat de controllers verbeterde bewegingsbesturing hebben. Het is echter niet 100% duidelijk.

De video’s dienen wel met een korrel zout genomen te worden. Het zijn nog slechts geruchten. Als ze echt zijn dan zouden we hier meer over kunnen horen bij aankomende Facebook Connect-evenement, later deze week.

Quest Pro / Seacliff [thread]found by Samulia in the Seacliff firmware pic.twitter.com/0pGODx2HCpOctober 24, 2021 See more

Analyse: Oculus Quest 2 Pro of Oculus Quest 3?

In april werd er gesuggereerd dat we eerst een Pro-model zouden krijgen van de Oculus Quest 2, in plaats van een derde versie van de VR-headset. Daar zijn we nu minder zeker van.

Het apparaat wat we in de instructievideo’s zien lijkt op een heel ander soort VR-headset. We weten nog niets over de specificaties van het apparaat. Maar als Oculus een nieuwe headset gaat maken die totaal niet lijkt op zijn voorganger, dan is dit mogelijk een grote stap omhoog in de Quest-serie. Ook de controllers zijn compleet anders dan die van de Oculus Quest 2.

Vergelijk het met de aanpak van de PS4 Pro en de PS5 van Sony. De Pro is bijna identiek aan de PS4 terwijl de PS5 een totaal nieuw ontwerp heeft. Dat signaleert aan de spelers dat het een gameconsole van de volgende generatie is en niet een kleine upgrade.

De nieuwe Oculus Quest oogt alsof de headset een betere hitte- en gewichtsverdeling heeft. Mogelijk kan het apparaat daardoor uitgerust worden met betere processoren en meer RAM dan de Oculus Quest 2 heeft.

We moeten wachten tot de Facebook Connect op donderdag om zeker te weten wat Facebook en Oculus van plan zijn. Gebaseerd op wat we zien, hebben we een reden om enthousiast te zijn.