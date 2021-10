HTC Vive Flow officieel: nieuwe VR-headset voor games, films en welness

Na veel geruchten maakte HTC gisteren de komst van zijn nieuwe VR-headset bekend. De gloednieuwe HTC Vive Flow is volgens het bedrijf "groot nieuws in een kleine verpakking".

HTC omschrijft het als een 'immersieve bril', wat ook aan het ontwerp te zien is. Het apparaat ligt ergens tussen een VR-headset en slimme bril in. Dankzij zijn lichte en draagbare bouw is hij geschikt voor entertainment, wellness en gaming voor VR.

Er komt geen controller bij, want het apparaat wordt volledig bestuurd door de Android-smartphone van de gebruiker via een bluetooth-verbinding. Met een gewicht van 189 gram is hij lichter dan de meeste smartphones. Ook komt de headset met een eigen draagtas, zodat je de Vive Flow overal mee naartoe kan nemen.

De headset komt met twee LCD-schermen met een 3,2K-resolutie en 75Hz beeldverversing. Dat ligt wat onder de specs van de premium VR-brillen van het bedrijf, waaronder de HTC Vive Focus 3. De Vive Flow richt zich echter meer op gebruiksgemak en minder veeleisende taken.

De nieuwe VR-bril komt wel met een 100-graden gezichtsveld, een systeem met twee scharnieren voor optimale pasvorm en gezichtskussen op de bril. Daarnaast zijn er ook ingebouwde immersieve ruimtelijke audio en aanpasbare lenzen aanwezig. Hiermee zouden gebruikers geen nood meer hebben aan een bril als ze met de VR-headset werken.

(Image credit: HTC Vive)

De audio zit in de armen van het apparaat ingebouwd. Voorop vind je twee microfoons terug voor videogesprekken. De HTC Vive Flow komt tevens met een actief koelingssysteem dat met een ingebouwde ventilator lucht wegtrekt van het gezicht van de gebruiker. Dit zorgt ervoor dat overtollige warmte wordt afgevoerd en dat de glazen niet aanslaan.

Volgens HTC heeft de VR-headset meerdere toepassingen. Het apparaat kan gebruikt worden om games mee te spelen, films mee te kijken of om jezelf in allerlei wellness-georiënteerde apps onder te dompelen.

De Vive Flow is met zijn draagbare karakter geschikt om bijvoorbeeld mee in het vliegtuig te nemen. Je kan het zelfs op kantoor gebruiken om even tot rust te komen met de meditatie-apps op Viveport, de appwinkel van HTC.

"Met de Vive Flow neemt HTC de technologie in een nieuwe richting, en focussen we ons niet op wat we doen, maar hoe we ons voelen", aldus CEO Cher Wang. "De voorbije jaren heeft ons welzijn meer voorrang gekregen, dus het is nog nooit zo belangrijk geweest om tijd voor onszelf te nemen om te kalmeren. Vive Flow zorgt hier voor de perfecte mogelijkheid om tussen onze vier muren te ontsnappen en onszelf in onze ideale omgeving onder te dompelen."

(Image credit: HTC Vive)

De HTC Vive Flow komt met een standaard USB-poort om op te laden, dus je kan deze overal inpluggen. De headset zou tot vijf uur comfortabel werken, zo stelt HTC. Gebruikers die de headset pre-orderen, krijgen er nog eens een draagtas en gratis downloadbare content bij.

Het prijskaartje is wel iets minder interessant. De HTC Vive Flow kost 569 euro en is daarmee duurder dan veel andere en sterkere VR-headsets, zoals de Oculus Quest 2. Het is nog altijd niet zo duur als de HTC Vive, maar toch lijkt de prijs ons wat excessief voor wat je ervoor terugkrijgt.

Het is wel opmerkelijk dat het Taiwanese bedrijf met deze headset een nieuwe niche in de markt probeert aan te boren. We vermoeden dat een lager prijskaartje de VR-bril wat meer voet aan de grond zou geven, maar voor innovatie betaal je gewoonlijk een iets hogere prijs.