Onthult Samsung de Galaxy S21 FE in januari?

Het is nog altijd onduidelijk of de Samsung Galaxy S21 FE daadwerkelijk het levenslicht gaat zien. Bronnen wijzen op een release tussen volgende week en januari 2022, maar een nieuw gerucht wijst eerder op laatstgenoemde. De datum zou zelfs al bekend zijn: 11 januari.

We hebben contrasterende berichten gehoord over de potentiële Galaxy S21 FE releasedatum, maar het is voor het eerst dat iemand met een expliciete datum durft te komen. De informatie is afkomstig van Jon Prosser, iemand met een matig tot redelijk track record. Wat het geloofwaardiger maakt, is dat bekende leaker Max Weinbach de bevindingen van Prosser bevestigt in een eigen tweet.

Samsung’s S21 FE is delayed until January, as far as I know. Launch is rescheduled for January 11, 2022.October 14, 2021 See more

Prosser meldde in een vervolgbericht dat de S21 FE wederom is uitgesteld, waardoor de geruchten lijken te kloppen dat Samsung het toestel eerder had willen uitbrengen (vermoedelijk rond september, een jaar na de release van de Galaxy S20 FE). Problemen in de leveranciersketen en productielijn gooiden echter al vroeg roet in het eten, en lijken ook nu de oorzaak te zijn van het nieuwe uitstel.

Analyse: waarom is er nog geen Galaxy S21 FE?

Samsung heeft nog niet officieel bevestigd dat er een Galaxy S21 FE op de markt komt, maar genoeg geruchten wijzen op het bestaan van de smartphone. We hadden een release in september niet vreemd gevonden, gezien zijn voorganger ook in september van vorig jaar verscheen. Berichten over uitstel kwamen ons echter daarvoor al ter ore.

Vrij recentelijk ging zelfs het gerucht rond dat de Samsung Galaxy S21 Fan Edition zelfs volledig geannuleerd zou zijn. Vervolgens meldden bronnen over een release in oktober, maar die informatie lijkt ook alweer de prullenbak in te kunnen.

Een release in januari 2022 zou bijzonder zijn, omdat dat dan naast of samen met de Samsung Galaxy S22 gaat. Althans, dat is wanneer het nieuwe vlaggenschip van Samsung wordt verwacht. Ook daar heerst onzekerheid over.