'Samsung Galaxy S22 is vertraagd en maakt plaats voor Galaxy S21 FE in januari'

We weten nog altijd niet wanneer de Samsung Galaxy S21 FE verschijnt, maar een nieuw lek stelt dat het toestel in januari verschijnt en dat de Samsung Galaxy S22 is uitgesteld.

We hebben veel gehoord over de Samsung Galaxy S21 FE, waaronder verschillende berichten dat deze smartphone mogelijk is geannuleerd. Het is daardoor mogelijk dat de FE in januari arriveert. Een nieuw leak afkomstig van SamMobile beweert dat het om een stille lancering gaat. De kans bestaat dat het zelfs via een persbericht verloopt in plaats van een digitaal event.

Los daarvan beweert SamMobile dat de lancering van de Samsung Galaxy S22 mogelijk is uitgesteld. Voor hoelang is echter onduidelijk. Doorgaans verschijnen vlaggenschepen uit de S-serie (de Samsung Galaxy S21 verscheen op 14 januari 2021) na CES aan het begin van de maand.

Mogelijk wordt de Samsung S21 FE dit jaar in deze periode aangekondigd of zelfs geïntroduceerd op CES 2022. Samsung kiest er misschien voor om een paar weken tot een maand wacht om de Samsung S22 te lanceren. Dit laatste is echter speculatie.

Waar blijft de Samsung Galaxy S21 FE?

De Samsung Galaxy S21 FE heeft een moeilijke weg afgelegd. Aangezien zijn voorganger, de Samsung Galaxy S20 FE, in september 2020 werd uitgebracht, verwachtten we dat de S21 FE dit voorbeeld zou volgen. Nu we inmiddels in oktober zijn aangekomen vragen we ons af of we de telefoon überhaupt nog zullen zien.

We hebben genoeg bewijs om te suggereren dat de S21 FE bestaat én zo goed als klaar zou moeten zijn om te lanceren – Samsung bevestigde het toestel per ongeluk zelf met een lijst die snel werd verwijderd en er zijn overal geruchten over de daadwerkelijke release te vinden. Een bericht van augustus suggereert dat het snel zou kunnen verschijnen, terwijl een andere bron beweert dat het toestel er eind oktober zal zijn.

We kunnen niets anders doen dan afwachten om te zien wat Samsung van plan is met zowel de Samsung Galaxy S22-reeks als de Samsung Galaxy S21 FE.