Samsung Galaxy S21 FE per ongeluk bevestigd door Samsung zelf

Nadat Google mogelijk wat specificaties van de Samsung Galaxy S21 FE heeft gelekt. Lijkt Samsung nu zelf het bestaan van het toestel te bevestigen.

Een pagina op de Franse website van Samsung (opgemerkt door SamMobile) wordt de Galaxy S21 FE bij naam genoemd. In wezen bevestigt dit dat het toestel bestaat en bovendien de naam S21 FE (Fan Edition) zal krijgen.

De pagina onthult daarnaast dat iedereen die een S21 FE aanschaft in aanmerking komt voor vier maanden gratis YouTube Premium. Het is echter mogelijk dat deze actie enkel voor Frankrijk geldt.

Screenshot van de Franse Samsung-webpagina (Image credit: Samsung / SamMobile)

Een screenshot van de webpagina is hierboven te zien. Het is echter belangrijk om te weten dat in de afbeeldingen van het toestel niet de Samsung Galaxy S21 FE te zien is. Het gaat hier namelijk om de Samsung Galaxy S20 Ultra, terwijl dit model niet in aanmerking komt voor de promotie van vier maanden gratis YouTube Premium.

Gebaseerd op voorgaande leaks verwachten we dat de Samsung Galaxy S21 FE over een high-end Snapdragon 888-chipset beschikt, met 6GB RAM-geheugen, een 6,4 inch FHD+ scherm, een drievoudige camera-set-up en een 4.000mAh batterij. We verwachten dan ook een redelijk premium smartphone, hoewel deze waarschijnlijk minder zal kosten dan de rest van de Samsung Galaxy S21-reeks. We hebben echter nog niets over de prijs gehoord.

Analyse: het toestel verschijnt mogelijk snel

Hoewel het benoemen van de naam van het toestel op zich zelf vrij weinig zegt over de Samsung Galaxy S21 FE, wijst de vermelding door Samsung zelf erop dat het toestel waarschijnlijk binnenkort verschijnt.

We hebben nog niet veel geruchten over een mogelijke releasedatum gehoord, maar één bron stelt dat we het apparaat in oktober mogen verwachten. Dankzij dit slippertje van Samsung zou dat best wel eens kunnen kloppen. We zouden het ook geloven als de Galaxy S21 FE nog eerder dan die maand verschijnt.

Aan de andere kant wil Samsung waarschijnlijk geen toestel lanceren op een moment dat te dicht in de buurt ligt van de iPhone 13 in september. Een release in oktober is voorlopig dan ook onze beste gok. Het geeft daarnaast de recent uitgebrachte Samsung Galaxy Z Flip 3 en Samsung Galaxy Z Fold 3 wat extra tijd om te shinen.