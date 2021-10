Microsoft forceert update-tool voor Windows 11 op PC's

Microsoft probeert de overstap naar Windows 11 te versnellen door een update-tool voor het besturingssysteem te installeren bij een recente Windows 10-update.

Het gaat om de PC Health Check-tool, die bekijkt of een systeem geschikt is om Windows 11 te gebruiken. Dit is gevonden door BleepingComputer. Gebruikers die nog niet willen overstappen naar het nieuwe besturingssysteem, kunnen de KB5005463-update beter overslaan.

De PC Health Check-tool kan, volgens Microsoft, eenvoudig worden verwijderd. Maar in de praktijk blijkt dat niet te kloppen. Enkele gebruikers hebben gemeld dat de tool zichzelf weer opnieuw installeert elke keer als Windows een update krijgt.

Het programma is geen hele vervelende toevoeging aan een PC, maar het kan toch de moeite waard zijn om het te verwijderen als je geen reminders wil krijgen over Windows 11. Als je wel de upgrade wil maken, adviseert Microsoft om de PC Health Check-tool te gebruiken om te controleren of jouw PC geschikt is.

Het besturingssysteem is gratis te downloaden. Microsoft heeft een lijst uitgegeven met de minimale hardware-specificaties waar jouw PC aan moet voldoen om Windows 11 te gebruiken.

PC's en laptops die gebruik maken van zesde en zevende generatie processoren van Intel kunnen het besturingssysteem niet gebruiken. Net als A-serie, FX-serie, Ryzen 1000 en Ryzen 2000-processoren van AMD. 32-bit versies van Windows blijven ook achter.

Volgens Microsoft moet een PC aan de volgende eisen voldoen om Windows 11 te gebruiken:

Processor: 1GHz of sneller met minimaal twee cores op een 64-bit processor

RAM: 4GB of meer

Opslagruimte: 64GB of meer

Firmware: geschikt voor UEFI en Secure Boot

TPM: Trusted Platform Module (TPM) versie 2.0

Videokaart: Geschikt voor DirectX 12 of nieuwer met WDDM 2.0-driver

Scherm: 9 inch of groter met een resolutie van 720p of meer

Internetaansluiting en Microsoft-accounts: Een internetaansluiting is nodig om het besturingssysteem te downloaden. Voor sommige features is een Microsoft-account nodig.