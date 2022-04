Oculus Quest 3: Dit weten we tot nu toe

Er is onlangs veel veranderd voor Facebook en Oculus: Facebook is van naam veranderd en heet nu meta, zoals je waarschijnlijk hebt gehoord. De aankomende VR headset, met bijnaam Project Cambria, is eigenlijk helemaal geen Quest.

Project Cambria is een compleet nieuwe headset, ontworpen om gebruikers kennis te laten maken met baanbrekende VR technieken die Facebook – sorry, Meta – zullen helpen om naam te maken in zijn sterk gekozen (maar misschien overambitieuze) metaverse project.

Dus waar staat de Oculus Quest 3 in dit hele verhaal?

Meta vertelde dat ze nog altijd bezig zijn met het ontwikkelen van de volgende generatie budgetvriendelijke VR-headsets, wat goed nieuws is voor degenen die bang zijn dat Project Cambria het einde van de Quest 3 zou betekenen.

Tijdens een investeerdersbijeenkomst voor het bedrijf in 2021, vertelde CEO Mark Zuckerberg dat Meta al een tijd werkt aan "nieuwe hardware [die] op hetzelfde platform [als de Quest 2] zal passen".

We weten nog altijd niet of die opmerkingen gemaakt zijn als verwijzing naar de Oculus Quest 3, de opvolger van de Oculus Quest 2 (die vanaf nu te koop is), of dat hij verwees naar het nieuw aangekondigde Project Cambria. Toch zijn we benieuwd naar welke Quest-producten er uit de stal van Meta komen, naast de duurdere versie van Project Cambria.

Belangrijk is dat Meta de bijnaam 'Oculus' laat vallen voor de aankomende (en, volgens ons, bestaande) Quest-hardware. In de toekomst zullen de VR-apparaten van Meta worden gebrandmerkt met het label 'Meta Quest'. Wij zijn niet echt gecharmeerd van die naam, maar het betekent dat de Oculus Quest 3-headset waarschijnlijk de Meta Quest 3 wordt genoemd.

Voor het gemak blijven we in dit artikel de Oculus Quest 3 zonder het Meta-voorvoegsel gebruiken, in ieder geval totdat die naam meer bekend wordt onder de gaminggemeenschap. Dus lees verder voor het laatste nieuws, geruchten en voorspellingen voor het meest verwachte product in de wereld van VR.

Oculus Quest 3 releasedatum

Project Cambria zal vermoedelijk volgend jaar worden gelanceerd (hoewel er nog geen vaste datum is gegeven). De nieuwe Quest-headset zal dan ook pas in 2023 in de schappen liggen.

Het is jammer dat de Quest 3 zo laat wordt gelanceerd, zeker als je kijkt naar de duidelijke wens van Meta om zichzelf te vestigen als hét platform van mainstream VR-gaming, maar met het oog op botsingen tussen zijn eigen producten, is het slim om wat afstand te scheppen tussen de twee producten.

Die voorspelling voor 2023 werd onlangs bevestigd door analist Brad Lynch, die (hieronder) tweette dat de Oculus Quest 3 zal worden getoond tijdens het Meta Connect-evenement in 2023. Als het bedrijf zich aan zijn jaarlijkse evenementenschema houdt, betekent dit dat we tegen oktober 2023 met de Quest 3 aan de slag kunnen.

Meta Cambria (Q2 2022) will include MiniLED screens. Targeting to sell 3 million HMD units in its first year.Quest 3 is planned to include uOLED. Meta signed deal to build production lines for these displays with Changxin TechnologyConnect 2023 announce/release soon afterJanuary 4, 2022 See more

Toch is het mogelijk dat de Quest 3 eerder verschijnt, zeker als je bedenkt dat de Quest 2 in oktober 2020 werd gelanceerd, slechts anderhalf jaar na de originele versie. Er is dus een kans dat de Quest 3 eerder verschijnt, ook al moeten we dat met een grote korrel zout nemen.

De komende maanden gaan we meer informatie zien over het volgende Quest-apparaat. In een interview met The Information in 2021 bevestigde Zuckerberg niet alleen dat de Quest 3 in de maak is, maar dat het bedrijf ook al bezig was met de Quest 4.

"Vanwege de manier waarop hardware wordt ontwikkeld, moet je een beetje weten hoe je volgende drie producten er uit gaan zien", zegt Zuckerberg.

"Het is niet zoals software, waar we het om de paar weken het roer kunnen omgooien. We hebben productteams die nu werken aan de volgende generaties virtual reality en hoe Quest 3 en 4 eruit gaan zien."

Hoewel er een groot verschil is tussen het daadwerkelijk maken van deze producten en het definiëren van hoe ze eruit gaan zien, is dit goed nieuws voor degenen die meer willen weten over de Quest 3.

(Image credit: Future)

Het is echter niet allemaal rozengeur en maneschijn. In april 2021 werden fragmenten gedeeld uit een online chat tussen twee belangrijke Oculus-managers die suggereerden dat het volgende apparaat eerder een Oculus Quest 2 Pro-upgrade wordt dan een Oculus Quest 3, maar nogmaals, dit kan een verwijzing zijn naar de eerder genoemde verbeterde Quest 2, of zelfs het onlangs aangekondigde Project Cambria. Meta is hoe dan ook niet duidelijk hierin.

Alles bij elkaar genomen is onze beste gok voor een releasedatum: eind 2023.

Oculus Quest 3 specificaties en kenmerken

Gezien de verbeteringen die de Quest 2 laat zien ten opzichte van zijn voorganger, verwachten we dat de Quest 3 een stand-alone VR-headset blijft met verbeteringen aan de levensduur van de batterij, rekenkracht en resolutie.

De Quest 2 heeft een 50% scherper beeld dan het originele apparaat, wat een indrukwekkende basis vormt die de Quest 3 zal volgen. De Quest 2 verhoogde ook de verversingssnelheid tot 90 Hz van de oorspronkelijke 72 Hz van de oorspronkelijke Quest, en verhoogde dat cijfer opnieuw tot 120 Hz in 2021.

De Quest 3 zal een minimale verversingssnelheid van 120 Hz krijgen, hoewel de tijd zal uitwijzen of nieuwe VR-titels ten volle kunnen profiteren van de upgrade, aangezien de meeste games die hogere verversing nog steeds niet ondersteunen.

Volgens de eerdergenoemde tweet van analyst Brad Lynch zou de Quest 3 ook voorzien worden van een uOLED-scherm (een verbeterde versie van OLED). Hoewel er dus nog niets officieel is, zal de nieuwe Quest de grenzen van de visuele presentatie tot het uiterste rekken.

Een Zwitserse VR tech ontwikkelaar, CREAL, demonstreerde vorig jaar zijn doorbraak in lichtveld-weergavetechnieken, door een headset te presenteren die zowel op lange afstanden kon scherpstellen, maar ook haarscherpe beelden dichtbij kon projecteren. Deze hardware bootst onze natuurlijke lichtweergave heel accuraat na, en hoewel de techniek nog niet voor het grote publiek beschikbaar is, hopen we een vergelijkbare feature te zien in de Quest 3.

CREAL beweert ook dat hun scherp in staat is om 240Hz te tonen – dubbel zoveel als de 120Hz verversingssnelheid van de Quest 2 – hoewel dat misschien een te grote sprong is voor de Quest 3.

(Image credit: Oculus)

We kunnen ook veranderingen in de vormgeving zien. De headset wordt misschien lichter of comfortabeler in gebruik. In recente geruchten hebben we meerdere clips gezien met een apparaat genaamd 'Seacliff' – de mogelijke codenaam voor een nieuwe Oculus (nu Meta) VR-headset – waarin we misschien al een paar ontwerpwijzigingen zien voor het volgende apparaat van Meta.

In deze video's, waarvan je er hieronder een kunt vinden, zien we een nieuwe (draadloze) VR-headset met een veel minder omvangrijk voorvizier, waarbij het gewicht verdeeld is over de voorkant en de achterkant.

Quest Pro / Seacliff [thread]found by Samulia in the Seacliff firmware pic.twitter.com/0pGODx2HCpOctober 24, 2021 See more

Na de cryptische aankondiging van Project Cambria denken we dat Seacliff de codenaam was voor, nou ja, Project Cambria. Maar toch: zullen we de vormveranderingen terugzien in een nieuwe Quest-headset?

We weten zeker dat de software van elk nieuw Oculus-apparaat zal worden bijgewerkt om ook het volgen van de handen te verbeteren – vooral omdat we merken dat de haptische feedback van de PS5 DualSense-controller de VR-ervaringen kan verbeteren.

Een bijna onvermijdelijk kenmerk van de Quest 3 is echter de integratie met het Meta-ecosysteem, wat betekent dat je waarschijnlijk een Meta-account nodig hebt om toegang te krijgen tot het platform. Deze voorwaarde betekent dat je opnieuw onderworpen zult zijn aan Meta's gegevensmonitoringpraktijken. Ben je tegen de manieren voor gegevensverzameling van de Quest 2 bent, heb je opnieuw pech.

Het bedrijf heeft een bewuste poging gedaan om afstand te nemen van zijn vorige bedrijfsmodel, waardoor de VR-divisie nu volledig gescheiden is van het Facebook-platform. Je zult waarschijnlijk geen Facebook nodig hebben om games en apps te gebruiken voor de Quest 3.

Een ander weetje dat we van de softwarekant hebben gehoord, is dat Meta de ontwikkeling van zijn gecombineerde AR / VR-besturingssysteem, althans voorlopig, heeft verlaten, dus de software aan boord van de nieuwe headset zal waarschijnlijk vergelijkbaar zijn met wat er op de Oculus Quest 2.

Oculus Quest 3 prijs

Hoe duur zal een Oculus Quest 3 model kosten? Wel, de Oculus Quest 2 komt in twee varianten: een versie met 128GB aan opslag, met een prijs van 439 euro, en een versie met 256GB opslag voor 449 euro.

Dat is een stuk lager dan de adviesprijs voor de eerste versie. We verwachten niet dat de Quest 3 veel goedkoper zal worden. We zagen de tactiek 'zelfde prijs, betere specificaties' bij de upgrade van de Oculus Rift naar de Rift S.

Aan de andere kant: we weten dat Meta van plan is om zijn hardware het mainstream VR-platform te laten worden. Misschien kiezen ze ervoor om de Quest 3 voor iedereen toegankelijker te maken (d.w.z. goedkoper dan de Quest 2) of gaan ze juist een Apple-achtig model inzetten om zijn producten aantrekkelijker (lees: exclusief) te laten lijken door hun prijs te verhogen.

We hebben al gefluister gehoord dat de aankomende Project Cambria-headset aan de dure kant zal zijn, dus hieruit volgt dat de Quest 3 nog duurder zou kunnen zijn – als het inderdaad het superieure apparaat wordt, uiteraard.

(Image credit: Oculus / Facebook)

Oculus Quest 3 voorspellingen

In onze review van de Oculus Quest 2 was het lastig om gebreken te vinden in een VR headset die een meeslepende, comfortabele en gebruiksvriendelijke ervaring bood. En hoewel het de marktleider is in de VR markt, zijn er nog altijd valkuilen waar alle producten last van hebben. Dit zijn een aantal updates die we graag terugzien in de Oculus Quest 3:

Verbeterde preventie wagenziekte

Een van die technologische valkuilen, en misschien wel een onvermijdelijke, is de bewegingsziekte die kan optreden bij het gebruik van een VR-headset. Afhankelijk van je tolerantie voor zoomen en vervagen, kan de Quest 2 een vervelende duizeligheid veroorzaken. Hoewel er nog geen eenduidige oplossing is dit probleem te voorkomen, is het niettemin iets dat we graag verbeterd zouden zien op de Oculus Quest 3.

Een betere pasvorm

Hetzelfde geldt voor de pasvorm. Hoewel de Quest 2 een comfortabel gewicht heeft, kan het toch een beetje claustrofobisch aanvoelen. Ook dit is een probleem waarmee bijna alle VR-headsets te maken hebben, maar het is wel een probleem dat de volgende generatie hardware op zijn minst moet proberen aan te pakken. De bovengenoemde ontwerpgeruchten suggereren dat het nieuwe Oculus-apparaat enkele van deze problemen zou kunnen oplossen.

Betere Oculus Store

Andere verbeteringen die we graag zien, zijn een betere in-VR Oculus Store. Waar de winkel in de browser en de app overzichtelijk en eenvoudig in gebruik zijn, is de winkel in de headset een rommeltje. Die nodigt niet uit om naar nieuwe inhoud te zoeken. Hierdoor kun je lastig games vooraf bestellen en nieuwe titels ontdekken om te kopen, wat een cruciaal onderdeel is voor het platform.

(Image credit: Oculus / Facebook)

Een buurtgemeenschap

Hoewel de Quest 2 een competent systeem heeft om je met je vrienden te laten spelen, is er geen sociale ruimte om tussendoor met nieuwe mensen in contact te komen. Het zou interessant zijn om te zien dat de Quest 3 een virtuele sociale ruimte introduceert, zoals NBA 2K doet, om te relaxen met anderen. Waarom zou je meerpersoonsmeubels hebben er niemand is om mee te delen? Gelukkig suggereert Meta's nieuwe metaverse-project - hoe ambitieus het ook lijkt - dat virtuele sociale ruimtes voorop zullen lopen in alle toekomstige Quest-headsets.

Verbeterd delen van media

Het delen van schermafbeeldingen en video's op Oculus-apparaten was altijd lastig, en het is de Quest 2 niet gelukt om het aan te pakken. Je moet nog steeds door verschillende hoepels springen voordat je je VR-content kunt delen. We zouden graag zien dat de Oculus 3 alles toegankelijker maakt. 1080p-video, app-integratie, goede audiosynchronisatie... we laten ons verrassen.

De weg naar de Oculus Quest 3

Hoewel VR-gaming nog altijd aan populariteit wint (de Quest 2 ontving vijf keer zoveel pre-orders als zijn voorganger) is het nog altijd geen standaard markt.

Dat vindt Mark Zuckerberg, die in 2018 zei dat er 10 miljoen VR-gebruikers nodig waren om ervoor te zorgen dat het Oculus-platform "duurzaam en winstgevend was voor allerlei soorten ontwikkelaars". Hij voegde er echter aan toe dat "wanneer we eenmaal over deze drempel zijn, denken we dat de inhoud en het ecosysteem gewoon gaan exploderen" (zoals gerapporteerd door RoadtoVR).

Er is op dit moment een gat in de markt dat de Quest 3 zou kunnen vullen. De Valve Index is een van de beste VR-headsets die we tot nu toe hebben getest, maar transistortekorten hebben de productie van het apparaat het afgelopen jaar compleet stilgelegd, waardoor het erg moeilijk is om er een te bemachtigen. Een nieuw Quest-apparaat zou kunnen leren van de successen van de Valve-headset en echt voet aan de grond krijgen in de VR-industrie.

Er doen natuurlijk ook geruchten de ronde dat er een Apple VR-headset in de maak is (samen met een Apple auto, Apple bril, een Apple-televisie enzovoort), wat zware concurrentie voor Meta zou kunnen betekenen. Meerdere tech-zwaargewichten die vechten voor de eerste plaats kunnen echter alleen maar goed zijn voor VR-gaming, dus we wachten met ingehouden adem af om te zien wat de Oculus (Meta) Quest 3 op tafel kan brengen.