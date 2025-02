Oeps! Garmin Instinct 3 Tactical Edition vroegtijdig onthuld door influencer

Na de reguliere Garmin Instinct 3, gloednieuwe Descent G2 en Garmin tactix 8, is zojuist een nieuwe Tactical-versie van de Garmin Instinct 3 online uitgelekt. Op dit moment zijn er AMOLED- en zonne-energie-modellen, evenals de Garmin Instinct E. Reddit-gebruikers hebben echter een nieuwe variant gezien die is uitgelekt door een influencer op Instagram.

De post van Kristian Hansen gaat over de nieuwe Garmin Instinct 3 Solar, maar, zoals gebruikers op de Garmin Reddit opmerkten, is er iets vreemds aan de hand. Zo is de kleur van het horloge niet te vinden op de website van Garmin en zie je het Tactical-logo onderaan de wijzerplaat. Er zijn daarom terechte vermoedens dat dit een nog niet aangekondigde versie van de Garmin Instinct 3 is.

Garmin Instinct 3 Tactical? Dit weten we al

We weten vrij zeker dat de Garmin Instinct 3 op de foto een model is dat nog aangekondigd moet worden. De post is inmiddels namelijk verwijderd en dat is een overduidelijk teken dat er informatie in stond die nog niet openbaar was.

Wat zou er speciaal zijn aan een Garmin Instinct 3 Tactical? Daarvoor kunnen we ons baseren op de Tactical Edition van de Garmin Instinct 2. Dat model had alle functies van het model met zonne-energie en een gelijkaardig ontwerp als het horloge in de verwijderde Instagram-post. Hij had ook een groene zaklampmodus, stealth-modus die gps en communicatie uitschakelt, dual-position voor het synchroniseren van je locatie met anderen, een rekentool van Applied Ballistics voor langeafstandsschieten, een kill switch om meteen een volledige reset uit te voeren, een jumpmaster-modus voor parachutesprongen en een tactisch activiteitenprofiel.

De functies lijken erg op die van de gloednieuwe Garmin tactix 8 die eerder deze week werd onthuld en dit zou een uitstekende aanvulling zijn op de bestaande Instinct 3-modellen. Aangezien er al minstens één influencer is met dit horloge, verwachten we dat de officiële aankondiging niet heel lang meer op zich laat wachten.