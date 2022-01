Oculus Quest 3 verschijnt volgens analist in 2023

De Oculus Quest 3 is naar verluidt volop in ontwikkeling, en de VR-headset zou in 2023 verschijnen met uOLED-displays.

Tijdens het Meta keynote-evenement in oktober 2021 gaf het hernoemde bedrijf zijn plannen over de metaverse vrij en onthulden ze een nieuwe VR-bril, genaamd Project Cambria. Het toestel beloofde een high-end virtual reality-experience, maar veel fans waren toch teleurgesteld dat het niet om de Oculus Quest 3 ging, de opvolger van de zeer populaire Oculus Quest 2.

Gelukkig moeten we misschien niet lang meer wachten alvorens we een echte opvolger zien van deze draadloze en budgetvriendelijke headset. Er zijn enkele details over de Oculus Quest 3 geleakt, waaronder een mogelijk releaseschema.

Volgens analist Brad Lynch (via Android Central) zal de Oculus Quest 3 uOLED-displays bevatten, wat een geüpgradede versie is van OLED. Het toestel zelf zal getoond worden tijdens een Connect-event in 2023. Als Meta dan zijn schema van vorig jaar aanhoudt, dan kunnen we in oktober van 2023 al met de Quest 3 aan de slag.

Net zoals bij alle geruchten vragen we je wel om dit met een klein korreltje zout te nemen. Zelfs als Meta deze data aanhoudt, dan is er nog altijd een kans dat het product later zal verschijnen indien het aanhoudende chiptekort niet verbetert.

In dezelfde tweet voegde Lynch toe dat de Cambria-headset in het tweede kwartaal van dit jaar zal verschijnen, en voorzien is van Mini-LED-displays. Dit is alvast iets duidelijker dan de vage "volgend jaar" die Angela Chain van Meta ons gaf tijdens het evenement in oktober van 2021.

Project Cambria VR headset (Image credit: Meta)

Ook al lijkt de release in 2023 voor veel fans nog heel ver weg, toch is het niet onlogisch dat de Quest 3 nog een jaar op zich laat wachten.

Vanuit het perspectief van Meta zou dit releaseschema ervoor zorgen dat het in staat is om zijn verkoopcijfers voor de andere headsets te maximaliseren.

In november 2021 werd er bekend gemaakt dat de Quest 2 naar verluidt meer dan 10 miljoen keer over de toonbank is gegaan, en dat hij op dat vlak andere VR-headsets blijft overklassen. De mainstream-interesse in de Quest 2 bevindt zich op een hoogtepunt, waardoor het beter is om te wachten en de nieuwe headset pas vrij te geven zodra de interesse in huidige producten begint te minderen.

Project Cambria zou dan weer een zeer kwaliteitsvolle VR-ervaring bieden, en dat wel tegen een premium prijskaartje. Als de Quest 3 een goede VR-bril blijkt voor slechts een fractie van de prijs, dan zullen potentiële klanten ook op zoek moeten gaan naar een reden om meer uit te geven voor de Cambria.

Vanuit het perspectief van de spelers houdt dit mogelijk in dat we een Quest 3 zullen zien die als een echte upgrade aanvoelt van de Quest 2. De extra ontwikkelingstijd zal Meta de kans geven om alles goed af te stellen, waaronder de uOLED-displays. Daarnaast zou het zelfs budgetvriendelijke versies van premium-functies van de Cambria kunnen implementeren.

We zullen hoogstwaarschijnlijk nog even moeten wachten alvorens we iets van officiële details te horen krijgen. Zodra we iets van informatie over de Oculus Quest 3 krijgen, kan je deze zeker op TechRadar terugvinden.