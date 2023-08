Included in this guide:

Tablets zijn door de jaren heen steeds beter geworden en zijn inmiddels voor sommige doeleinden een heel goed alternatief geworden voor het gebruiken van een laptop. Ook op school kan een tablet tegenwoordig dus een heel erg handig hulpmiddel zijn.

Een relatief goedkope tablet kan uitermate geschikt zijn voor jongere kinderen, maar voor studenten kunnen tablets, afhankelijk van hun studie, ook meer dan genoeg zijn als ze vooral notities maken, papers schrijven en grotendeels hun werk via websites of mobiele apps kunnen doen. Het scheelt ook een hele hoop gewicht in je schooltas als je een tablet kan meenemen in plaats van een laptop.

Er zijn meer dan genoeg goede opties te vinden binnen verschillende prijsklassen, dus het gaat er bij het kiezen van een tablet voor school vooral om wat je echt nodig hebt en wat je bereidt bent om te betalen. Als je echt alleen notities hoeft te maken op je tablet, dan hoef je er niet per se veel aan uit te geven, maar wil je misschien wel een model met een stylus of met de optie voor een bijpassend toetsenbord. Wil je wel iets zwaardere taken kunnen uitvoeren en een beetje meer kunnen multitasken? Dan heb je misschien een iets betere processor nodig. Wil je je tablet ook kunnen gebruiken om naar je favoriete films en series te kijken? Dan kan je misschien het beste voor een tablet met een mooi OLED- of mini-LED-display kiezen.

Wat een tablet dan ook kost en wat voor features hij dan ook aanbiedt, hij moet sowieso betrouwbaar zijn en een goede prijs-kwaliteitverhouding bieden om een plaats te krijgen op onze lijst van de beste tablets voor school.

Beste tablets voor school 2023

Waarom u TechRadar kunt vertrouwen Onze deskundige reviewers besteden uren aan het testen en vergelijken van producten en diensten, zodat u de beste voor u kunt kiezen. Meer informatie over hoe we testen.

(Image credit: Samsung)

De Samsung Galaxy Tab S6 Lite is een model van Samsung dat inmiddels al een tijdje bestaat, maar in 2022 nog een nieuwe versie heeft gekregen. Deze tablet wordt na jaren dus nog steeds door Samsung ondersteund, omdat het een geweldige budget-optie is voor mensen die niet al te veel willen uitgeven aan de nieuwste Galaxy Tab S-modellen, maar wel willen genieten van de functies van de S Pen voor bijvoorbeeld het maken van notities tijdens een college.

Met een schermgrootte van 10,4 inch en een gewicht van 465 gram is hij vrij compact en lichtgewicht. Voeg daar zijn relatief lage prijs aan toe en je hebt een echt winnaar voor studenten die niet de meest krachtige tablet voor school nodig hebben, maar wel een tablet zoeken die over alle basisfuncties beschikt en uitermate geschikt is voor alledaagse taken. Voor deze prijs is het nog steeds lastig om een betere optie te vinden.

Lees hier onze Samsung Galaxy Tab S6 Lite review

(Image credit: Lenovo)

Als je op zoek bent naar een goede tablet voor school die nog iets budgetvriendelijker is dan de Samsung Galaxy Tab S6 Lite, dan is de Lenovo Tab P11 (Gen 2) een zeer goede keuze. Je vind hem vaak voor ongeveer 50 euro minder dan de optie van Samsung, maar er zit dan ook geen stylus inbegrepen, ook al wordt de Precision Pen 2 wel ondersteund.

Met zijn scherm van 11,5 inch is hij nog steeds redelijk compact en als je kiest om de optionele stylus en toetsenbordcover aan te schaffen, dan ben je helemaal klaar voor het maken van notities tijdens een college (of al je colleges op één dag, dankzij zijn vrij lange batterijduur). Dat 11,5 inch scherm beschikt overigens ook over een refresh rate van 120Hz, dus navigeren door apps en menu's voelt ook heel soepel. Voor deze prijsklasse levert de processor ook nog redelijk goede prestaties, al moet je niet verwachten dat het een echte krachtpatser is.

Lees hier onze Lenovo Tab P11 review

(Image credit: Apple)

Als je meer neigt naar het ecosysteem van Apple dan naar Android, dan zijn er nog vrij veel iPad-modellen om uit te kiezen. Onze grootste aanrader uit al deze modellen is de iPad Air (2022). Deze iPad heeft een verrassend goede prijs-kwaliteitverhouding (voor een Apple-product). Hij is namelijk nog vrij redelijk geprijsd, maar heeft qua prestaties meer gemeen met de iPad Pro dan met de standaard iPad en dat komt grotendeels door de krachtige M1-chip.

Dit is een van de beste tablets die we hebben getest en de verschillen tussen deze iPad en de iPad Pro van 2021 zijn dan ook vrij klein. Het gaat vooral om een iets kleiner en minder scherp (maar nog steeds meer dan scherp genoeg) display en minder opslagmogelijkheden. Hij biedt echter wel nog gewoon ondersteuning voor de Apple Pencil en je kan dankzij de M1-chip zelfs wat zwaardere programma's draaien voor bijvoorbeeld het werken met 3D-modellen of het bewerken van foto's. Deze tablet lijkt qua prestaties eigenlijk dan ook meer op een laptop dan op de gemiddelde tablet.

Lees hier onze iPad Air (2022) review

(Image credit: Samsung)

Ben je op zoek naar een iets krachtigere Android-tablet (met een meegeleverde stylus) die wat zwaardere taken aankan, maar niet per se meteen de hoofdprijs kost? In dat geval is de Samsung Galaxy Tab S9 een geweldige optie.

We raden hier het basismodel aan, aangezien dat nu de upgrade heeft gekregen naar een AMOLED-scherm. De Galaxy Tab S8 had namelijk een minderwaardig LCD-display met lagere resolutie. Het Ultra-model is ronduit overkill en door het nieuwe scherm is het grootste verschil met de S9 Plus de extra camera op de achterkant (die je waarschijnlijk nooit zal gebruiken). De Ultra-versie is ook niet echt meer heel compact voor een tablet, terwijl het 11-inch scherm van de Galaxy Tab S9 net groot genoeg is om notities te nemen.

Lees hier onze Samsung Galaxy Tab S9 review

(Image credit: Apple)

De Apple iPad Pro 12.9 (2022) zal voor velen al gauw overkill zijn. Hij beschikt namelijk over Apple's eigen M2-chip, die je ook aantreft in een aantal van de beste Macs en MacBooks. Veel mensen die een tablet hebben, gebruiken deze niet voor zulke intensieve taken dat ze zo'n krachtige chip nodig hebben, maar het biedt je wel veel mogelijkheden.

Wil je namelijk het beste van het beste (of heb je dat nodig voor je studie), dan kom je toch echt uit bij de iPad Pro 12.9 (2022). Deze tablet is niet alleen geschikt voor het maken van notities tijdens colleges of om papers op te schrijven, maar je kan er ook veel zwaardere taken op uitvoeren zoals foto- en videobewerking en samen met de Apple Pencil is deze tablet ook uitermate geschikt voor dingen zoals grafisch design en tekenen in het algemeen. Wil je toch nog een beetje geld besparen en wel vergelijkbare prestaties krijgen, dan kan je ook nog het 11-inch Pro-model overwegen of zelfs de iPad Pro 12.9 (2021) met de M1-chip.

Lees hier onze iPad Pro (2022) review

Wat is de beste tablet voor school? Het antwoord op deze vraag hangt natuurlijk heel erg af van waar je de tablet allemaal voor nodig zal hebben. Veel mensen overwegen waarschijnlijk een tablet voor school als ze geen veeleisende computer nodig hebben voor hun studie, maar gewoon een compact en veelzijdig apparaat zoeken om toch nog notities op te kunnen maken, academische teksten op te kunnen lezen en papers op te kunnen schrijven. In dat geval biedt een tablet zoals de Samsung Galaxy Tab S6 Lite voor de meeste mensen alles wat ze nodig hebben.

Wat is de beste tablet als geld geen probleem is? Een apparaat zoals de iPad Pro 12.9 (2022), en in sommige gevallen ook de Samsung Galaxy Tab S9, maakt het mogelijk voor studenten die krachtigere apparaten nodig hebben voor dingen zoals foto- en videobewerking om over te schakelen naar een tablet in plaats van een laptop. Deze tablets zitten niet voor niets in een hele andere prijsklasse dan de budgetvriendelijkere modellen die we voor de meeste mensen aanraden, maar ze komen in principe ook dichter in de buurt bij laptops dan bij budgetvriendelijke tablets zoals de Tab S6 Lite (qua prestaties). Vooral de iPad Pro 12.9 (2022) is een geweldige vervanger voor een laptop, want hij draait op de M2-chip die ook in een aantal van de beste Macs en MacBooks te vinden is. Samsung's topmodel is inmiddels de Samsung Galaxy Tab S9 Ultra en dat is ook een enorm krachtige tablet, al haalt zijn Snapdragon 8 Gen 2-chip het nog steeds niet bij Apple's M2-chip.