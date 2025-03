Uitgelekte Galaxy Tab S10 FE specs en onofficiële renders laten zien hoe Samsung het gaat opnemen tegen de iPad

Hey #FutureSquad! Here comes your very first look at the #Samsung #GalaxyTabS10FEPlus (360° video + gorgeous 5K renders + dimensions)!😏Today, on behalf of brand new Partner @sammygurus 👉🏻 https://t.co/Agy3LxdA3d pic.twitter.com/3EoExvMV8UMarch 1, 2025