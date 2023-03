De PSVR 2 schijnt niet zo goed te verkopen als Sony had gehoopt

Het lijkt erop dat de PSVR 2 zijn verkoopdoelstellingen niet gaat halen, in ieder geval volgens één bekende VR-analist.

PSVR 2 schijnt uiteindelijk net iets minder dan 300.000 exemplaren te hebben verkocht tegen het einde van maart 2023. Die informatie komt vanuit IDC VR-analist Francisco Jeronimo. In gesprek met Bloomberg's Takashi Mochizuki gaf Jeronimo een quote (opens in new tab) met uitleg over waarom de PS5-headset misschien niet zo goed verkoopt als verwacht.

"Consumenten over de hele wereld heen hebben te maken met hogere kosten van levensonderhoud, hogere rentes en meer ontslagen," zegt Jeronimo. "VR-headsets zijn niet echt een prioriteit voor de meeste consumenten binnen het huidige economische klimaat."

Jeronimo stelt ook dat een prijsverlaging voor de PSVR 2 misschien nodig is als Sony "een complete ramp wil voorkomen."

Exclusive: Sony's PSVR2 is not doing well. IDC's @fjeronimo expects sales of just 270,000 units by the end of March. "I suspect a price cut on the PSVR2 will be needed to avoid a complete disaster," he says.https://t.co/pzmNKsnTjIMarch 30, 2023 See more

Dit verslag volgde vrij kort nadat Sony CFO Hiroki Totoki vol vertrouwens zei dat de PSVR 2 meer dan de vijf miljoen exemplaren zou gaan verkopen die de originele PlayStation VR-headset verkocht kreeg.

Nou is het misschien nog een beetje te vroeg om al heel negatief over de verkoop van de PSVR 2 te zijn, want hij is pas ongeveer een maand beschikbaar. Toch wist de originele PSVR voor de PS4 binnen zijn eerste vier maanden op de markt al bijna een miljoen exemplaren (opens in new tab) te verkopen. Die eerste VR-headset van Sony was natuurlijk wel veel goedkoper en lag dus voor mensen binnen bereik. Mensen vinden het misschien toch iets lastiger om 600 euro neer te leggen voor een nieuwe VR-headset.

Heeft de PSVR 2 nog een toekomst?

We zijn hier grote fans van de PSVR 2 (het apparaat zelf in ieder geval), maar we zijn toch wel een beetje bezorgd over de toekomst van de VR-headset als de voorspelling hierboven klopt. Toen de PS Vita vorig decennium ook niet goed genoeg presteerde, trok Sony redelijk snel de stekker eruit en dat was ook erg jammer, want dat was toch echt een fantastische handheld. We hopen dus dat de PSVR 2 niet hetzelfde te wachten staat.

Het komt echter niet als een verrassing dat de PSVR 2 niet zo goed verkoopt als Sony had verwacht. We hebben het inmiddels vaker gezegd, maar het voelt toch vreemd als je meer moet betalen voor een VR-headset dan voor de console waarvoor je hem als accessoire koopt. Veel consumenten zullen de prijs van de headset zien, deze vergelijken met de prijs van de PS5 en de headset vervolgens maar gewoon in de schappen laten liggen.

We zijn het er dan ook zeker wel mee eens dat de PSVR 2 een prijsverlaging kan gebruiken. Het is een fantastische headset, maar hij moet ook een kans krijgen om te groeien. Momenteel is de gamebibliotheek van de PSVR 2 namelijk nog erg beperkt. Er zijn een aantal exclusieve games zoals Horizon: Call of the Mountain en het VR-gedeelte van Gran Turismo 7, maar dat valt nog tegen vergeleken met de gamebibliotheken van goedkopere, losstaande VR-headsets zoals de Meta Quest 2 en de Pico 4.