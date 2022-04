‘De Oculus Quest 2 Pro wordt onthuld bij Meta-evenement van volgende week’

Volgende week vindt de Meta Quest Gaming-showcase plaats. Is dit het moment waar het bedrijf de Oculus Quest 2 Pro gaat aankondigen?

Dit kan het geval zijn, volgens analist Ming-Chi Kuo (via PCGamesN). Hij voorspelt dat Meta een nieuwe versie van de VR-headset uit wil brengen. Deze is naar verluidt voorzien van een betere resolutie en nieuwe Mini-LED-displays. De geüpgradede Quest verschijnt volgens Kuo in de tweede helft van 2022.

Meta heeft aangekondigd dat zijn premium Project Cambria VR-headset dit jaar lanceert, al impliceert Kuo dat er ook een nieuw budgetvriendelijk model komt.

De Quest Pro is waarschijnlijk voorzien van twee 2,48 inch Mini-LED-displays met een resolutie van 2160 x 2160 pixels per oog. Dat is een behoorlijke upgrade ten opzichte van de 1832 x 1920 resolutie van de Quest 2.

Kuo noemt geen andere veranderingen voor de headset. Het is ook niet duidelijk of het om de Oculus Quest 2 Pro gaat of een volwaardige Oculus Quest 3. Wegens de grootte van de upgrades lijkt een Pro-model ons logischer dan een complete opvolger.

Analyse: de Quest 2 Pro is een logische stap

Een nieuwe budgetheadset is een logische stap voor Meta in 2022. Het bedrijf heeft plannen om dit jaar ook Project Cambria uit te brengen, maar het waarschuwt dat dit een duurdere headset wordt die misschien niet geschikt is voor beginners.

We verwachten dat Sony ook stappen gaat zetten op de VR-markt met de release van PSVR 2. Dit is waarschijnlijk een budgetvriendelijke headset. Als Meta hier niet op inspeelt, kan het klanten kwijtraken aan Sony.

Een Oculus Quest 2 Pro met betere specs en een acceptabele prijs kan hier de oplossing bieden. Meta is een dominante speler als het om VR gaat. Als het zijn kaarten goed speelt, kan Sony worden afgeweerd.

Will Sony take the VR crown? (Image credit: Sony Computer Interactive Entertainment)

Ook kan een nieuwe headset handig zijn om de naamsverandering door te drukken. De meeste mensen noemen het nog steeds de Oculus Quest 2, maar de officiële naam is Meta Quest 2. Deze naam blijft echter niet echt hangen.

Het is ook het vermelden waard dat de productie van de mogelijke Oculus Quest 3 wellicht niet geheel probleemloos gaat. Naar verluidt loopt de ontwikkeling van de Apple-headset ook moeizaam. Wellicht heeft Meta nog tijd nodig om betaalbaarheid en functionaliteit te balanceren.

Het uitbrengen van een kleinere upgrade met de Quest 2 Pro kan een goede manier zijn om wat extra tijd vrij te maken voor de productie van een waardige opvolger.