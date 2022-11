PSVR 2 heeft eindelijk een prijs en releasedatum

Sony heeft eindelijk de prijs en de releasedatum van de PSVR 2 bekendgemaakt. Het kost wel iets meer dan we hadden verwacht.

De laatste paar maanden is er niet heel veel PSVR 2-nieuws geweest, maar nu heeft de VR-headset voor de PS5 eindelijk via de officiële Playstation blog (opens in new tab) een releasedatum gekregen van 22 februari 2023.

Van de prijs moesten we wel even schrikken. De PSVR 2 gaat namelijk 599,99 euro kosten. Dat is duurder dan de Playstation 5, zelfs na de prijsverhoging in Europa (en andere gebieden). In de standaard PSVR 2-bundel zit straks de headset zelf, de PSVR 2 Sense-controllers en een stereokoptelefoon. Er komt ook een bundel met de bovengenoemde onderdelen plus het spel Horizon: Call of the Mountain voor 649,99 euro. Ook is er een oplaadstation onthuld voor de PSVR 2 Sense-controllers voor 49,99 euro. Je kunt je nu alvast registreren voor een PSVR 2 pre-order.

Is dit de juiste prijs?

(Image credit: Future)

Het valt niet te ontkennen dat er indrukwekkende nieuwe technologie in de PSVR 2 aanwezig is. Sony heeft de nieuwe headset wel een hele hoge prijs gegeven, maar daarvoor krijgen we wel 4K resolutie (2.000 x 2.040 per oog), ondersteuning voor 120Hz verversingssnelheid, HDR en een gezichtsveld van 110 graden. Ze hebben dus naar de kritiek op de lage resolutie van de originele PSVR geluisterd en ze gaan hiermee zelfs de specificaties van veel VR-headsets voor pc's voorbij.

Sony zal hoogstwaarschijnlijk veel geld in de ontwikkeling van hun ultieme console VR-headset hebben gestoken. Toch komt het wel vreemd over dat een accessoire voor de PS5 duurder is dan de PS5 zelf. Zelfs na de prijsverhoging van de PS5.

De PSVR 2 is 150 euro duurder dan de Meta Quest 2, maar is nog steeds veel goedkoper dan de Meta Quest Pro. In die zin lijkt deze situatie nog wel wat op de prijsstrategie van de originele PSVR. Deze was goedkoper dan concurrenten zoals de HTC Vive.

Ook al past deze prijs wel tussen de prijzen van de meeste VR-headsets voor pc's, is het alsnog wel een verrassende prijs voor mensen die de PSVR graag willen kopen. Het is misschien met de huidige inflatieproblemen in de hele wereld ook wel een beetje een aparte keuze van Sony om voor deze hoge prijs te kiezen. Het is misschien alleen toch niet zo verrassend gezien de nieuwe premium DualSense Edge-controller van Sony ook voor het hoge bedrag van 239,99 euro wordt verkocht.

Als je nieuw bent in het de wereld van Playstation en je de volledige ervaring wilt hebben met een PS5, een PSVR 2-headset en een Dualsense Edge-controller, ben je ongeveer 1.390 euro kwijt bent. Het zal misschien tot slot net als bij de PS5 zelf weer lastig worden voor de gemiddelde consument om de headset te krijgen.