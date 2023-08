Included in this guide:

Een eigen printer hebben tijdens je studies kan best handig zijn. Toegegeven, printshops zijn er in overvloed en vaak heeft de bibliotheek van je universiteit of hogeschool ook een printer. Je weet echter niet hoe lang de wachtrij daar zal zijn en als je snel een korte paper van vijf pagina's wil printen, kan je dat even goed doen met je eigen printer.

Afhankelijk van je studie moet je erg veel printen. Sommige studenten moeten wekelijks papers schrijven en veel docenten willen nog steeds een fysieke versie van die paper. In dat geval wil je een printer die snel kan printen met goedkope zwarte inktpatronen. Daarnaast mag een printer voor studenten niet te groot zijn, aangezien je hem vaak ergens moet neerzetten in een kleine studentenkamer of je slaapkamer.

De beste printer voor studenten moet betrouwbaar, eenvoudig en goedkoop zijn. Als je vijftien minuten moet wachten voor er een velletje papier uitrolt, dan kan je even goed in de rij gaan staan bij de printshop of in de bib.

Beste printer voor studenten 2023

1. HP DeskJet 3755 De beste printer voor de meeste studenten Specificaties Categorie: All-in-one kleureninkjet printer Printsnelheid: 5ppm Papiercapaciteit: 60 vellen Papierformaat: Tot A4 Gewicht: 2,3kg Redenen om te kopen + Klein + Betaalbaar Redenen om te vermijden - Print relatief traag

De HP DeskJet 3755 is een compacte printer die voldoet aan de eisen van de meeste studenten. Hij heeft een licht ontwerp dat makkelijk op kleine bureaus of kastjes past en is erg betaalbaar, waardoor hij ideaal is voor studenten. Hij heeft een kleine papiercapaciteit van 60 vellen en maakt gebruik van 2 inktpatronen (een voor zwarte en een voor kleureninkt).

Ondanks zijn formaat kan de DeskJet 3755 gewoon in A4-formaat printen. Hij print zelfs foto's van hoge kwaliteit, maar aan een iets lagere snelheid. Natuurlijk is dit een printer met wifi en zelfs AirPrint zodat je makkelijk kan printen vanaf je laptop, smartphone en tablet. Daarnaast is er een scanner aanwezig met een functie om automatisch het juiste formaat te scannen.

Als je een kleine printer voor je studie nodig hebt, is de HP DeskJet 3755 de beste koop.

2. Canon Pixma TS5150 Beste goedkope printer voor studenten Specificaties Categorie: All-in-one kleureninkjet printer Printsnelheid: 6,8ppm Papiercapaciteit: 100 vellen Papierformaat: Tot A4 Gewicht: 6,5kg Redenen om te kopen + Goedkoop + Twee inktpatronen + Inkt droogt niet snel uit Redenen om te vermijden - Groot - Onhandige papierlade

Een grotere printer is niet noodzakelijk een duurdere printer. Dat bewijst de Canon Pixma TS5150. Met een gewicht van 6,5kg en afmetingen van 42,5 x 31,5 x 14,7cm is dit allesbehalve een kleine printer, maar met prijzen van niet veel meer dan 50 euro is hij wel goedkoop.

Het voordeel van dit grotere formaat is dat je 100 vellen A4-papier kan invoeren. De printlade bijvullen is wel erg onhandig en je kan van buitenaf niet zien hoeveel papier er nog in zit. De printsnelheid blijft aan de lage kant met gemiddeld 6,8 pagina's per minuut.

Tot slot werkt hij met twee inktpatronen (1x zwart, 1x kleuren). Iets dat we opmerkten bij langdurig gebruik van de Canon Pixma TS5150 is dat zijn inkt erg traag uitdroogt en dat het reinigen van de printkoppen niet veel inkt kost. Ook als je niet veel print, is dit een goede printer voor studenten. Tot slot kost één cartridge zwarte inkt ongeveer 25 euro.

3. HP LaserJet M110we Beste laserprinter voor studenten Specificaties Categorie: Zwart-wit laserprinter Printsnelheid: 20ppm Papiercapaciteit: 150 vellen Papierformaat: Tot A4 Gewicht: 4,8kg Redenen om te kopen + Hoge printsnelheid + Niet supergroot (voor een laserprinter) + Lage kost per print Redenen om te vermijden - Geen kleurenprints - Geen scherm op de printer - Dure toner

Als je echt veel zwart-wit prints wil maken en liefst zo snel mogelijk, dan is een laserprinter natuurlijk een goede optie. Het nadeel is dat er niet zoiets bestaat als een compacte of erg goedkope laserprinter. Daarom hebben we hier de HP LaserJet M110we, die nog net onder de 100 euro zit.

Met afmetingen van 34,5 x 18,8 x 16cm en een gewicht van 4,8kg is dit zeker geen kleine printer. Toch is dit ongeveer het kleinste dat je zal vinden binnen een studentenbudget. De gemiddelde kostprijs per print is amper 0,06 cent, maar hou er rekening mee dat deze laserprinter alleen zwart-wit prints maakt. Ook is er geen scanner aanwezig noch een bedieningspaneel op de printer zelf.

Door het gebrek aan een scherm op de printer is de installatie iets ingewikkelder. Zodra hij verbonden is met je laptop, tablet of smartphone, print hij weliswaar razendsnel met een maximum van 20 pagina's per minuut. Bereid je tot slot voor op de hogere prijzen van toner tegenover inkt, aangezien één cartridge zwarte toner voor de HP LaserJet M110we ongeveer 50 euro kost.

4. Epson EcoTank ET-2850 De beste printer voor studenten die veel printen (in kleur) Specificaties Categorie: All-in-one kleureninkjetprinter Printsnelheid: 10ppm (zwart) / 5ppm (kleur) Papiercapaciteit: 100 vellen Papierformaat: Tot A4 Gewicht: 5,4kg Redenen om te kopen + Goedkope inkt + Handige weergave resterende inkt Redenen om te vermijden - Trage printsnelheid - Inkt kan uitdrogen bij weinig gebruik

De EcoTank-printers van Epson staan bekend om hun unieke inktsysteem, waardoor je meer inkt in de printer kan krijgen dan met traditionele cartridges. Wie genoeg print, kan daarom kosten besparen met de inktflesjes van Epson. De Epson EcoTank ET-2850 is wel een iets grotere printer bedoeld voor studenten die van plan zijn veel te printen.

Een nadeel van de vloeibare inkt is namelijk dat deze na verloop van tijd kan uitdrogen. Print je maar sporadisch documenten, dan kan je voor een onaangename verrassing komen te staan. In dat geval is een traditionele printer met inktpatronen een beter idee.

5. HP OfficeJet 200 De beste kleine (maar dure) printer Specificaties Categorie: Kleureninkjetprinter Printsnelheid: 10ppm (zwart-wit) / 7ppm (kleur) Papiercapaciteit: 50 vellen Papierformaat: Tot A4 Gewicht: 2,2kg Redenen om te kopen + Klein en licht + Werkt op batterijstroom Redenen om te vermijden - Duur - Prijzige inkt - Geen scanner

Als je de allerkleinste printer wil, dan is dat de HP OfficeJet 200. Zijn formaat is klein, maar zijn prijs is dat helaas niet want zijn huidige verkoopprijzen zitten tussen de 250 en 300 euro. Overweeg daarom goed of je toch niet beter een iets grotere printer koopt voor minder dan de helft van de prijs. Hij staat niet voor niets helemaal onderaan deze lijst.

De HP OfficeJet 200 is ontworpen om mee te nemen in een grote rugzak en kan op batterijstroom werken, zodat je eender waar kan printen. Hij weegt amper 2,2kg en is met zijn afmetingen van 36,4 x 18,6 x 6,9cm kleiner dan alle andere printers voor studenten in deze lijst.

Tot slot is dit werkelijk in elk opzicht een dure printer. Hij kan bijvoorbeeld niet scannen en de inktpatronen (1x zwart, 1x kleur) zijn niet alleen erg duur, maar bevatten ook niet enorm veel inkt. De meegeleverde cartridges zijn trouwens bijna helemaal leeg na de set-up, dus reken er maar op dat je meteen nieuwe mag bestellen.

Wat is de beste printer voor studenten? De HP DeskJet 3755 is de beste voor de meeste studenten. Zijn prijs ligt redelijk laag en hij is erg klein zodat je hem makkelijk kwijt kan in je studentenkamer.

Wat is de beste printer bij weinig gebruik? De ene persoon gebruikt al vaker een printer dan de ander. Bij sommigen rolt er elke dag wel iets uit de printer, terwijl de ander misschien één keer per maand iets print. Toch ben je blij dat je een printer in huis hebt zodat je niet naar een copyshop moet. Een van de kenmerken van inkt is dat die na verloop van tijd uitdroogt. Vooral de EcoTank-printers van Epson kampen met dit probleem. Wie niet veel print, vermijd daarom best die reeks. De beste optie is natuurlijk een laserprinter, aangezien die geen inkt heeft die kan uitdrogen. Laserprinters zijn echter duurder en vaak groter dan printers met traditionele inkt. Wie weinig print, neemt bij voorkeur een printer met twee cartridges (eentje voor zwarte inkt en eentje voor alle kleuren). Losse patronen met kleureninkt, zoals in de meeste Canon Pixma TS-printers hebben namelijk minder inkt en drogen sneller uit. In onze lijst, komt de HP DeskJet 3755 dan als winnaar uit de bus.