Exclusief: F1 22-ontwikkelaar heeft geen plannen voor PSVR 2-ondersteuning

De nieuwste uitgave van Codemasters' jaarlijkse Formule 1-serie, F1 22, is de eerste editie die VR ondersteunt op pc. PlayStation-gebruikers die hopen op dezelfde ondersteuning voor hun console, moeten echter hun verwachtingen bijstellen.

In een exclusief interview met TechRadar onthult Lee Mather, Senior Creative Director, dat Codemasters ''op dit moment geen plannen heeft'' om VR-ondersteuning toe te voegen aan zowel de PlayStation VR als de nog niet uitgebrachte PSVR 2.

''We hebben al een tijd onderzoek gedaan naar VR en we willen het naar onze F1-game brengen zonder compromissen,'' zegt Mather. ''We werken samen met een team dat aan andere Codemasters-titels heeft gewerkt. Het heeft meerdere jaren geduurd om ons op deze plek te brengen en we zeker weten dat we een premium speelervaring kunnen bieden.''

De release van F1 22 staat gepland voor 1 juli op de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S en pc. Tijdens de officiële onthulling van de game in april kondigde Codemasters aan dat alleen pc-spelers in VR kunnen racen op release. Er was echter tot dit moment niet duidelijk of de ontwikkelaar plannen had om PlayStation VR-gebruikers ook te voorzien van deze functie.

We weten nu dat console-spelers mogelijk tot F1 2023 moeten wachten om deze speelervaring te krijgen.

De huidige lijst van VR-headsets die worden ondersteund door F1 2022 op PC bestaat uit:

De optie om in VR te spelen op pc is beschikbaar in alle F1 22-modi. Wie dat wil, kan ook racen tegen spelers die niet met een VR-set spelen.

Codemasters heeft ook verschillende functies toegevoegd om er zeker van te zijn dat racen met een snelheid hoger dan 320km/u in VR zo realistisch mogelijk is. De game gebruikt binaurale audio, om de sensatie van 3D-racegeluiden te simuleren. Ook hopen regendruppels en vuil zich op op het virtuele vizier van de speler.

De speelervaring wordt wel minder misselijkmakend dan in het echt. ''Vanwege de snelheid en intensiteit van een bewegende F1-auto moeten we ervoor zorgen dat significante effecten niet te heftig zijn,'' vertelt Mather ons. ''We willen niet dat spelers misselijk worden.''

Introductie van het nieuwe F1-tijdperk

PlayStation VR-gebruikers zijn ongetwijfeld teleurgesteld dat er voorlopig geen ondersteuning voor de console aanwezig is. Toch is er genoeg toegevoegd in F1 22 om enthousiast van te worden.

Naast een co-op multiplayer-modus en de gebruikelijke updates van coureurs en teams is ook de nieuwste track toegevoegd: Miami International Autodrome. Je kan deze hieronder bekijken:

F1 22 introduceert ook een nieuw adaptief AI-systeem toe voor ''minder ervaren spelers''. Deze past het tempo van de AI-auto's aan afhankelijk van je prestaties op de baan. Als je nog nooit een F1-game hebt gespeeld, kunnen we je beloven dat dit een fijne functie is.

Verder heeft Codemasters ook een hub toegevoegd die gepersonaliseerd kan worden, genaamd F1 Life. Spelers kunnen hierin supercars, kleding en accessoires verzamelen (zie het als een race-sim-versie van het luxe appartement in GTA V). Zowel de Formule 2- als My Team-modi keren weer terug en bevatten hun eigen pakket aan upgrades.

F1 22 is nu verkrijgbaar voor preorders op PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S en pc en verschijnt op 1 juli 2022.