F1 2022 maakt racen met VR-set mogelijk

Codemasters heeft officieel een kijkje in de garage gegeven voor F1 2022 (of F1 22 zoals het voortaan heet), de volgende game in de Formule 1-serie. De opvolger wordt op 1 juli uitgebracht voor de PS4, PS5, Xbox One, en Xbox Series X en S. Ook krijgt de game VR-ondersteuning voor pc, wat voor het eerst in de serie is.

Aangezien de game wordt uitgebracht op Steam, Epic en Origin, is onduidelijk welke VR-sets ondersteund gaan worden. Desondanks verwachten we dat je met een Oculus Rift, HTC Vive, Valve Index of een Oculus Quest 2 (via Oculus Link) de VR-mogelijkheid kan benutten. Op het moment van schrijven is niet duidelijk of er een native Quest-release is, of de game compatibel is met PlayStation VR en of de game PlayStation VR 2 ondersteunt wanneer Sony deze set uitbrengt.

Wat is er deze keer allemaal veranderd? Een aantal positieve veranderingen. Naast co-op multiplayer en de gebruikelijke coureur line-up-wijzigingen (met een volledige line-up van alle 20 coureurs en 10 teams), is er ook een nieuw circuit toegevoegd: Miami International Autodrome. Deze debuteert met de Miami Grand Prix. Een nieuwe aanpasbaar AI-systeem voor ''minder ervaren spelers'' wordt ook geïmplementeerd, waardoor het tempo van de AI-wagens wordt aangepast op basis van je prestaties.

Verder is er een nieuwe 'F1 Life'-modus bevestigd. Dit is een hub die je kunt personaliseren en waar je ''supercars, kleding, accessoires en meer'' in kunt verzamelen. De Formule 2-modus is ook terug van weggeweest met 2021- en 2022-content, waarin je kunt oefenen met opties voor verschillende seizoenslengtes voor je in het diepe springt.

My Team maakt ook voor het derde jaar op rij een terugkomst, waar je een startbudget kunt kiezen om een eigen F1-team te creëren in een racing-management-modus. Dit lijkt redelijk wat op de aankomende game F1 Manager 2022 van Frontier Developments, die een vergelijkbare maar uitgebreidere versie biedt.

VR verandert wellicht alles

Toch zijn wij het meest enthousiast over de VR-ondersteuning in F1 2022. Als grote F1 fans, waarvan een aantal met VR-headsets, zijn we blij met deze keuze van Codemasters. Wel is het jammer dat VR-ondersteuning voorlopig enkel voor pc beschikbaar is. Het is ondertussen ook moeilijk voor te stellen dat de game primair op de Quest 2 draait zonder zware compromissen. Desondanks biedt VR een enerverende ervaring die niet te verslaan is.

Natuurlijk is F1 2022 niet de eerste race-sim die VR-ondersteuning implementeert. Gran Turismo Sport, Project Cars 2, Driveclub VR, Assetto Corsa en zelfs Codemaster's eigen DiRT Rally 2.0 lieten ons al eerder racen in VR. We hebben ze niet allemaal gespeeld, maar wat we wel hebben uitgeprobeerd, was erg plezierig.

F1 2022 is dus lang niet de eerste race-game die virtual reality bevat. Toch is er iets zeer boeiends aan de VR-toevoeging in 's werelds grootste motorsport. De games konden altijd al vanuit de cockpit-point of view gespeeld worden, maar je zicht wordt toch beperkt met een tv of monitor. Door de stap te maken naar VR, wat ons middenin de actie zet, kunnen we 360 graden om ons heen kijken.

Persoonlijk lijkt ons tegen Lewis Hamilton, Max Verstappen en Charles Leclerc racen best spannend, helemaal met de snelheden die de Formule 1 kent. We zien allemaal hoe hard deze coureurs voor een podiumplek vechten in het echt, met soms alle gevolgen van dien. De allesbepalende titelstrijd van vorig seizoen daargelaten, maar Monza vorig jaar zit vast nog vers in je geheugen. Daaruit blijkt dan maar weer dat als het om punten gaat, crashes soms bijna onvermijdelijk zijn.