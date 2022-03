F1 Manager 2022: bekijk de eerste trailer

Frontier Development heeft iets nieuws voor ons in petto: F1 Manager 2022. De ontwikkelaar van onder andere Elite Dangerous, Planet Coaster en Jurassic World Evolution is in het bezit van de officiële F1-licentie om er een managersgame voor te ontwikkelen.

In F1 Manager 2022 neem je de rol van teamleider op je in een Formule 1-team. Je begeleidt een racestal inclusief coureurs tijdens een officieel gelicenseerd Formule 1-seizoen.

In de trailer hieronder krijg je een eerste indruk van wat je mag verwachten van F1 Manager 2022.

Frontier meldde in maart 2020 dat het bezig was met de ontwikkeling van een F1-managementspel, maar sindsdien bleef het behoorlijk stil rondom de game.

Het is prettig om te zien dat Frontier zeker niet terughoudend lijkt te zijn geweest bij het ontwikkelen van F1 Manager 2022. Het ziet er allemaal uniek uit, en niet alsof de blauwdrukken van een Jurassic World Evolution of Planet Coaster zijn gebruikt. F1 Manager brengt je echter op bijzondere wijze dichter bij de actie in de motorsport.

(Image credit: Frontier Developments)

Volgens het bijbehorende persbericht beheer je niet zozeer de circuits, maar moet je aan de slag met het upgraden van auto's en racefaciliteiten, aannemen van coureurs en engineers, alsook het beheren van het financiële reilen en zeilen. Bij de races zelf ben je nog steeds betrokken in de besluitvorming, maar details daarover ontbreken. Beslis jij bijvoorbeeld wanneer er banden gewisseld moeten worden?

F1 Manager is de eerste game waarbij Frontier Developments een jaarlijkse sportlicentie gebruikt, maar de ontwikkelaar is bekend met het regelmatig updaten van games. Elite Dangerous is bijvoorbeeld in 2014 onthuld, maar wordt nog altijd bijgewerkt en bijgeschaafd met uitbreidingen.

Frontier heeft nog geen releasedatum opgegeven, maar houdt het vooralsnog op 'zomer 2022'. De game komt naar de PS5, Xbox Series X, PS4, Xbox One en pc.