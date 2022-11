VR op de Meta Quest Pro krijgt een dodelijke toevoeging

Als je de metaverse van Mark Zuckerberg al eng vond, dan heb je de nieuwe VR-headset van de oprichter van Oculus (Palmer Luckey) nog niet gezien. De headset ontploft namelijk als je faalt in een game.

De Oculus Rift-ontwikkelaar werkt niet meer voor het bedrijf dat hij had opgericht en wat nu onder Meta valt, maar hij is nog steeds met VR bezig. Luckey houdt zich bezig met allerlei VR-uitvindingen, maar zijn nieuwste prototype zouden we niet aanraden. Het is namelijk een Meta Quest Pro met wat toegevoegde explosieven.

Deze uitvinding is geïnspireerd door de NerveGear-headset uit de manga (en anime) Sword Art Online. Die NerveGear is in dat verhaal ook ingesteld om te ontploffen als de drager doodgaat in een VR-game. Luckey heeft de reden voor zijn creatie uitgelegd op zijn blog (opens in new tab). Hij wilde hiermee Sword Art Online-dag vieren. Dat is de dag (6 november 2022) in het verhaal van de manga waarop 10.000 spelers vast komen te zitten in de Sword Art Online VR-MMORPG.

In zijn blogpost vertelde Luckey ook dat SAO en Oculus een hechte band met elkaar hebben. De Kickstarter voor de Oculus Rift DK1 werd gelanceerd rond dezelfde tijd dat de vierde aflevering van de anime in Japan uitkwam. De anime zorgde rond die tijd weer voor een hernieuwde interesse voor VR bij een groot publiek vanwege de realistische simulaties van de NerveGear. De technologie in de anime zag er magisch uit, ondanks het feit dat de headsets in de anime dodelijke gevolgen had voor gebruikers en het bestaan van de Rift bracht het verhaal nog iets dichter bij de realiteit.

Volgens Luckey was Japan ook de op een na grootste markt voor Oculus en werd het Oculus-team ook constant bestookt met vragen over SAO en wanneer de fictionele game op de Oculus kon worden gespeeld.

Aan zijn blogpost te merken is Luckey duidelijk een grote fan van SAO, maar misschien heeft hij zijn liefde voor de anime iets te ver laten gaan door een apparaat te maken wat misschien iets te dicht bij de NerveGear komt.

Hij vindt het wel jammer dat hij nog niet heeft uitgevogeld hoe hij net als in SAO voor de "perfecte VR" kan zorgen. Gebruikers van de NerveGear zijn niet beperkt door hun fysieke omgeving of hun fysieke lichaam zoals natuurlijk wel het geval is bij de best VR-headsets die vandaag de dag bestaan. De NerveGear staat in directe verbinding met het brein van de gebruiker en de gebruiker beweegt dus een virtueel lichaam zonder zelf te bewegen, maar ze krijgen wel feedback terug die ze met hun zintuigen kunnen waarnemen.

Gelukkig heeft Luckey het systeem voor de explosieven nog niet echt geperfectioneerd. Momenteel ontploffen de explosieven alleen als het scherm een specifiek patroon van rood licht gaat flitsen. Er zijn alleen ook nog veel verschillende manieren waarop het fout kan gaan en per ongeluk tot de dood van de gebruiker kan leiden, dus Luckey heeft de headset zelf ook nog niet op zijn hoofd gezet.

We hopen dat deze uitvinding toch ook "office art" blijft, zoals Luckey het noemt en dat het niet verder ontwikkeld wordt. De NerveGear uit SAO laat wel een levensechte ervaring voor VR zien waarvan we graag ook maar een klein beetje terug zouden willen zien in een echte VR-headset zoals de Oculus Quest 2. Het dodelijke aspect van de headset uit het verhaal mag voor ons dan wel achterwege worden gelaten, want het is het niet waard om dood te gaan voor een leuke VR-ervaring.

Als Luckey blijft doorgaan met dit soort experimenten, dan hopen we dat hij zich vooral gaat focussen op de "perfecte VR" die de NerveGear biedt en niet op de lugubere aspecten die lijken alsof ze uit een Saw-film komen. We willen de beste VR-games voor de lol spelen en niet om te vechten voor ons leven. Als je dan toch voor een beter inlevingsvermogen wilt zorgen bij VR, dan kun je altijd nog kiezen om een haptisch pak aan te doen. Daarmee wordt je al genoeg afgestraft als je faalt.