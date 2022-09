Meta bevestigt datum voor mogelijke lancering Oculus Quest 2 opvolger

Meta heeft zojuist aangekondigd dat Meta Connect 2022 zal plaatsvinden op 11 oktober. Daar krijgen we misschien eindelijk een glimp te zien van haar volgende VR headset: Project Cambria.

Meta Connect zal niet zo spannend zijn als vorig jaar, toen het bedrijf zijn gedurfde metaverse (opens in new tab) ambities aankondigde en van de naam Facebook afstapte (opens in new tab). Wel verwachten we een blik te mogen werpen op de opvolger van de Oculus Quest 2 VR headset, die momenteel bekend staat als "Project Cambria (opens in new tab)". Dit is echter niet officieel bevestigd door Meta.

Om te beginnen beloofde Meta op de 2021 Connect dat we de Cambria zouden zien in 2022 en dat jaartal begint stilaan op zijn einde te lopen. Het belooft ook toekomstplannen te onthullen (opens in new tab) voor zijn metaverse-ambities. Voeg die twee elementen samen en je krijgt de opvolger van de Oculus Quest 2, die mogelijk Oculus Quest Pro (opens in new tab) zal heten.

Dat is nog niet alles. Meta CEO Mark Zuckerberg zei op de Joe Rogan Experience dat we Meta's "volgende VR headset" in oktober zouden zien (opens in new tab). Ook zien we een post op Zuckerberg's Facebook-pagina met de tekst "See you at Meta Connect on Oct 11". Daar hoort nog een foto van Zuckerberg (opens in new tab) bij met iets dat lijkt op een VR-headset, maar duidelijk niet de Quest 2 is. We zijn er haast zeker van dat het om Project Cambria gaat.

Image 1 of 2 Zuckerberg met een nieuwe VR-headset (Image credit: Mark Zuckerberg ) Image 1 of 2 Een officiële render van Project Cambria uit 2021. (Image credit: Meta ) Image 1 of 2

Analyse: Zien we eerst een Apple VR headset?

Op het moment van schrijven zijn we nog maar een paar uur verwijderd van het volgende Apple-evenement, waar we vrijwel zeker de iPhone 14 gaan zien. Naast de nieuwe beste smartphone van Apple zullen we waarschijnlijk ook de langverwachte Apple Watch 8 te zien krijgen. Stopt het daar dan ook?

Apple werkt namelijk (niet zo) in het geheim aan zijn eigen VR-headset. Die hebben we omgedoopt tot de Apple VR-headset (opens in new tab) (creatief hé) en sommigen hopen dat we die vanavond zullen zien. Aangezien Apple en Meta's volgende VR-headsets op dezelfde doelgroep lijken te mikken, zou het logisch zijn dat Apple zijn headset vóór Meta wil aankondigen.

(Image credit: TechRadar)

Wij verwachten de Apple VR-headset niet te zien vandaag. Hoewel dit slechts onze mening is, baseren we dit wel op geruchten en andere aanwijzingen. Ten eerste wijzen de meeste geruchten op een lancering in 2023. Apple heeft de neiging om zijn producten binnen een relatief kort tijdsbestek aan te kondigen en te lanceren. Verwacht daarom niet dat Apple de headset nu toont en pas in 2023 zal verkopen.

Bovendien is de iPhone zo'n belangrijk product voor Apple, dat het elke mogelijke schijnwerper daarop wil richten. De headset is vrij uniek voor Apple en het zou niet ideaal zijn als de VR-headset het grootste nieuws van de avond wordt.

We zijn er daarom relatief zeker van dat Project Cambria de eerstvolgende nieuwe VR-headset zal zijn. Dat kan je zien als het startschot voor de VR-race, aangezien Sony werkt aan een PSVR 2 headset (opens in new tab) en ook Bytedance wat van de VR-taart wil eten met de Pico 4 en Pico 4 Pro (opens in new tab).