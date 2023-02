De beste monitor voor PS5 2023

(opens in new tab)

De beste monitors voor PS5 zijn een geweldige manier om ervoor te zorgen dat je het meeste uit je console haalt en tegelijkertijd kan genieten van de console achter het gemak van je bureau. Helaas is het soms moeilijk om een goede monitor te vinden online, helemaal als je het beste van het beste overweegt.



Een van de beste argumenten om voor een sterke PS5 monitor te gaan in plaats voor een van de beste gaming tv's is dat een 4K / 120Hz televisie natuurlijk altijd duurder zal zijn dan een monitor met diezelfde specs. De PS5 is een indrukwekkend staaltje hardware en de visuals van de beste PS5 games zien er dan ook prachtig uit op 'kleinere' formaten.

Of je nu in de markt bent voor de nieuwste technologieën en handigheidjes of je wilt van 4K genieten zonder blut te gaan, dit zijn onze opties op basis van onze eigen tests en ervaringen. We hebben ook curved monitors in de lijst opgenomen aangezien 4K monitors in alle vormen en maten komen. Als je na deze lijst er nog steeds niet uit bent, kan je ook naar onze selectie van de beste gaming monitors en beste 4K monitors nalezen.

De beste PS5 monitor 2023

(Image credit: Future)

1. Gigabyte Aorus FV43U De beste monitor voor de PS5 Our expert review: Specificaties Schermformaat: 43 inch Resolutie: 4K (2160p) Refresh rate: 120Hz Connecties: 2 x HDMI 2.1 HDR: VESA DisplayHDR 1000 De beste deals van vandaag Bekijken bij Azerty.nl (opens in new tab) Bekijken bij Coolblue NL (opens in new tab) Redenen om te kopen + Uitstekende beeldkwaliteit + Echte HDR + Sterke LED-achtergrondverlichting Redenen om te vermijden - Sommige poorten zijn vreemd geplaatst - Kan voor sommigen te groot zijn

De Gigabyte Aorus FV43U is de eerste keuze voor de beste monitor voor PS5 als het aan ons is. Hoewel hij misschien een beetje aan de grote kant is voor sommigen, denken we dat dit formaat monitor absoluut ideaal is om echt te pronken met de mogelijkheden van de console zelf. Dat komt omdat dit model is uitgerust met een 4K (2160p) resolutie en een 144Hz verversingssnelheid. Combineer dat met een sterke LED-achtergrondverlichting, een reactietijd van 1ms en indrukwekkende ingebouwde luidsprekers en er is weinig meer dat je hier echt zou kunnen vragen.



De Gigabyte AORUS FV43U werd oorspronkelijk rond de 1.000 euro verkocht, maar je kan deze monitor bij sommige retailers al rond de 900 euro vinden met een paar uitschieters richting de 800 euro.

Dat is een behoorlijk bedrag, maar gezien de kwaliteit van het scherm is het een competitieve, zij het niet agressieve, prijs vergeleken met een standaard gaming TV.

Ongetwijfeld het grootste verkoopargument van deze specifieke PS5-monitor is de HDR, die we in onze tests absoluut verbluffend vonden. Als je gesimuleerde HDR met sommige andere monitoren en tv's hebt gezien, zie je soms doffe kleuren, maar dat is niet het geval met de Gigabyte Aorus FV43U. Dat komt omdat de HDR10 ondersteund worden door 1.000 helderheid LED's die echt de levendigheid en een explosie aan kleuren leveren waar je op hoopt voor dit prijspunt.

Er is ook een enorme bibliotheek met PS5-games die HDR10 ondersteunen, dus je kunt dit beeldscherm echt tot het uiterste drijven. Hoewel het waar is dat slechts een handvol titels op het systeem echt tot 120Hz kunnen gaan, zullen de titels die dat kunnen er ongelooflijk uitzien en lopen op de AORUS FV43U.

We zijn ervan overtuigd dat meer games zullen profiteren van de snelheid van het paneel naarmate ontwikkelaars meer vertrouwd raken met de hardware. Monitoren zijn in de beste tijden een investering, maar als puntje bij paaltje komt is dit onze algemene winnaar.

Lees meer: Gigabyte Aorus FV43U review

(Image credit: Future)

Er is veel om van de Asus TUF Gaming VG289Q te houden, van zijn uitstekende kleurweergave tot zijn verrassend scherpe kijkhoeken. Maar de belangrijkste reden waarom we dit paneel persoonlijk kunnen aanbevelen komt allemaal neer op de prijs, die naar onze mening echt moeilijk te verslaan is voor wat hier wordt aangeboden.

Dat komt omdat de Asus TUF Gaming VG289Q wordt verkocht voor ongeveer 300 euro, waardoor het een ongelooflijk rendabele optie is voor 4K gaming met je PS5. Het is een aanbod dat moeilijk te weerleggen is, omdat je met een kleurbereik van 90% een enorm levendig beeld krijgt. Het nadeel is wel dat je geen echte HDR krijgt, in plaats daarvan kiest dit goedkope scherm voor gesimuleerde HDR-functies 'Game' en 'Cinema' die volgens ons effectief genoeg werken, maar geen vervanging zijn voor het echte werk.



De prestaties zijn echter waar het om draait. Gamen op dit scherm was een absoluut genot, of we nu titels als Death Stranding, Doom Eternal of Horizon: Zero Dawn speelden, alles zag er in beweging scherp uit. Als je op zoek bent naar een beeldscherm waarvoor je geen orgaan moet verkopen en je kunt leven zonder hogere framerates, dan is dit echt een van de beste op dit moment in de budgetmarkt.

Lees meer: Asus TUF Gaming VG289Q review (opens in new tab)

(Image credit: Gigabyte )

Als je op zoek bent naar een PS5 monitor die boordevol functies zit met een niet al te wild prijskaartje, dan slaagt de Gigabyte Aorus FI32U erin om veel dingen goed te doen. Hoewel de verbluffende RGB-verlichting, die van de achterkant en zijkanten van het scherm afstraalt, op papier de grootste aantrekkingskracht heeft, genieten wij persoonlijk ook van deze monitor voor al het andere dat hij kan. Van de 4K resolutie en 144Hz refresh rate tot de instelbare eigenschappen van het scherm. Wij denken dat dit een sterke allrounder is voor de mensen die het geld ervoor hebben.

De Gigabyte Aorus F132U ziet er misschien uit alsof hij zich in het topsegment van het 2160p monitorspectrum bevindt, maar eind 2022 kon dat niet verder van de waarheid zijn.

Je kan deze monitor nu aanschaffen voor een bedrag rond de 950 euro. Dit is niet veel goedkoper dan de originele prijs, maar tijdens kortingen is de Aorus F132U wel eens gezakt naar de 800 euro.

Hoewel je hier geen HDR krijgt, vonden we in onze tests dat de kleuren er geweldig uitzien met het scherm. Er is veel mogelijk met dit specifieke paneel waardoor het ideaal is voor je gaming set-up.

Je hebt bijvoorbeeld niet alleen speciale gaming-modi, zoals 'Game Assist', 'Black Equalizer' en 'Aim Stabilizer Sync', maar je kunt het scherm ook draaien, kantelen, en de hoogte aanpassen. Dit betekent dat je een overvloed aan opties hebt voor hoe je wilt dat je PS5-games eruit zien in een kijkhoek die het beste bij je bureau past.

Lees meer: Gigabyte Aorus F132U review (opens in new tab)

(Image credit: Future)

Als je in de markt bent voor een middenklasse monitor voor je PS5, dan denken we dat de Dell S3221QS een uitstekende optie is voor de budgetbewuste gamer. Dat komt omdat dit 32-inch paneel momenteel wordt verkocht voor een bedrag rond de 400 euro.

In onze tests constateerden we dat het gebogen scherm zorgde voor uitstekende multimediaweergave en gaming, wat voor een groot deel te danken is aan de 1800R kromming. Wat betreft meeslepende schermen tegen budgetprijzen, kun je in deze prijsklasse niet veel beters krijgen.

De belangrijkste kostenbesparende maatregel hier in tegenstelling tot sommige duurdere panelen is de verversingssnelheid, want je zit hier vast aan 60Hz. Gezien het feit dat weinig PS5 games op dit moment echt gebruik kunnen maken van de 120Hz capaciteit die sommige titels wel hebben, denken we dat dit een eerlijk compromis is voor het geld dat je betaalt. In onze tests vonden we dat de Dell S3221QS een van de scherpst uitziende schermen op de markt is.

(Image credit: Sony)

5. Sony Inzone M9 De beste Sony monitor voor de PS5 Specificaties Schermformaat: 27 inch Resolutie: 4K Refresh rate: 144Hz Ports: 2x HDMI 2.1 HDR: HDR10; HLG; DisplayHDR 600 De beste deals van vandaag Bekijken bij Amazon Netherlands (NL) (opens in new tab) Bekijken bij Bol.com Netherlands (opens in new tab) Bekijken bij Coolblue NL (opens in new tab) Redenen om te kopen + Uitstekende HDR-ondersteuning + Goede verhouding tussen prijs en prestaties + Exclusieve PS5-functies Redenen om te vermijden - Ingebouwde speakers zijn niet heel top

Hoe kan een opsomming van de beste monitoren voor PS5 compleet zijn zonder een vermelding van Sony zelf? De hardwarefabrikant heeft zijn eigen 4K-monitor ontwikkeld met high-end gaming in het achterhoofd. Een van de meest begeerde kenmerken moet de 1ms responstijd zijn, compleet met Rapid-IPS paneeltechnologie, wat betekent dat het beeld scherp blijft, ongeacht hoe snel dingen op het scherm bewegen. Dit wordt ook geholpen door lokale dimmers, zodat het contrast consistent is.

De Sony Inzone M9 is met een prijskaartje van 1.099 euro niet goedkoop en past daardoor niet in alle budgets. Echter, gezien het feit dat dit model een lage input lag levert dankzij VRR en geoptimaliseerde HDR-modi voor de console zelf, denken we dat het uiteindelijk de adviesprijs waard is. Toch kan het zijn dat je de functies niet voldoende vindt. Maar als je een uitstekende PS5-ervaring wilt, is deze monitor een goede keuze voor de prijsklasse.

Beste monitors voor de PS5 - FAQ

Werkt elke monitor met een PS5? Wanneer je een monitor voor je PS5 kiest, moet je bedenken dat de PS5 niet werkt met een 720p scherm. Dus terwijl de overgrote meerderheid van de monitoren die momenteel op de markt zijn zullen werken met de PS5, is het nog steeds iets om te overwegen als je van plan bent om te gebruiken wat je al hebt in plaats van te upgraden. Bovendien zal je gaming monitor 2.1 HDMI nodig hebben als je wilt gamen tot 4K 120Hz.

Is 1080p of 1440p beter voor de PS5? Als je kiest tussen 1080p of 1440p, is het belangrijk om te weten dat voor de meeste games op de PS5 een 1440p scherm alleen de video-uitvoer verandert. De render resolutie blijft grotendeels hetzelfde tussen beide schermen.