Draadloze oordopjes voor PS5 in de maak bij Sony

Sony ontwikkelt naar verluidt draadloze gaming oordopjes speciaal voor de PS5. Met de codenaam Project Nomad zouden deze in-ears een premium audio-ervaring in een veel kleiner formaat kunnen bieden.

Sony is een van onze topfavorieten in de koopgids beste hoofdtelefoons en Insider Gaming (opens in new tab) meldt nu dat het bedrijf aan nieuwe oordopjes zou werken. Er wordt gezegd dat de batterij vijf uur meegaat, wat overeenkomt met de Apple Airpods met gebruik van ruimtelijke audio, die de PS5 ook ondersteunt.

Er is geen concrete lanceringsdatum gegeven, maar wel dat de oordopjes aan het einde van Sony's huidige boekjaar verwacht worden. Sony's boekjaar volgt het kalenderjaar niet, dus we eindigen hierdoor in maart 2024. De ontwikkeling van draadloze oordopjes is verder logisch, aangezien dat het enige accessoire is dat nog mist voor de PS5.

Sony heeft reeds enkele PS5-headsets, evenals headsets die je op gaming pc's kan gebruiken, zoals de InZone-serie. De Sony InZone H9 heeft de kloof tussen pc en PS5 gedicht door ondersteuning voor beide platformen aan te bieden. Hiermee is hij aanzienlijk veelzijdiger dan bijvoorbeeld de Pulse 3D headset.

(Image credit: Future)

Er zijn weinig details gedeeld over wat we precies kunnen verwachten van Project Nomad op vlak van prestaties. We zouden kunnen eindigen met een herwerkte versie van de WF-1000XM4 of net iets volledig anders dat de Tempest 3D AudioTech zou kunnen ondersteunen.

Uiteindelijk zullen de prijs en functies het succes bepalen van Sony's poging tot gaming oordopjes. Het bedrijf heeft een allesbehalve slechte reputatie op vlak van audio, maar heeft wel de gewoonte om de laatste tijd erg dure producten op de markt te brengen.

Tot slot zijn we benieuwd in welke mate de oordopjes afgestemd zullen zijn op de PSVR 2 headset. De ervaring met een VR-headset is namelijk het beste als je oordopjes in hebt, aangezien je geen koptelefoon kan dragen.