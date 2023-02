Sony wordt het Apple van de gaming wereld

We snappen dat er de laatste jaren wat prijsverhogingen zijn doorgevoerd vanwege de wereldwijde inflaties en het chiptekort, maar het is te merken dat bij Sony (binnen de gamewereld) de prijzen wel echt de pan uit rijzen.

Niet alleen de prijzen voor games zijn verhoogd (God of War Ragnarök kost bij PlayStation zelf 79,99 euro voor de PS5-versie), maar ook nieuwe producten zoals de DualSense Edge-controller en de PSVR 2-headset krijgen extreem hoge adviesprijzen van Sony en dat vinden we in deze tijd eigenlijk wel een beetje ongepast. Daarnaast is natuurlijk ook nog eens, na de oorspronkelijke release van de PS5, de prijs van die console verhoogd van 499,99 euro naar 549,99 euro. Het voelt dus alsof Sony de mentaliteit van Apple overneemt: mensen zijn toch bereid om te betalen voor onze producten, dus waarom zouden we geen premium prijzen hanteren?

In Europa hebben we overigens nog eens extra last van deze hogere prijzen, omdat hier in het algemeen (voor vrijwel alle PlayStation-producten) nu minstens 10 procent meer wordt gerekend, dan bijvoorbeeld in de VS (terwijl de dollar- en europrijzen eerst vaak gelijk waren). Hier zijn de prijzen dus nog meer omhoog geschoten.

DualSense Edge

(Image credit: Future)

De release van de DualSense Edge is eigenlijk de druppel die de emmer doet overlopen.

Het is fijn dat Sony eindelijk een eigen PlayStation "pro"-controller heeft uitgebracht, maar 239,99 is toch wel echt heel veel geld voor een controller die eigenlijk geen enorm grote upgrade vormt ten opzichte van de (al erg goede) originele DualSense-controller. Wat wel nogal tegenvalt (zeker voor deze prijs), is dat de batterijduur zelfs slechter is dan op de normale DualSense.

Het is dan wel een premium controller, maar als je ziet dat de Xbox Elite Wireless Controller Series 2 een adviesprijs heeft van 179,99 euro (en vaak wel goedkoper te krijgen is), dan ga je je toch afvragen waar die extra 60 euro naartoe gaat. Xbox biedt daarnaast ook nog eens de Elite Wireless Controller Series 2 Core aan (met minder onderdelen inbegrepen) voor 129,99 euro. De Xbox Elite-controller gaat ook nog eens 40 uur mee op een volle batterij in plaats van tussen de 6 en 8 uur bij de DualSense Edge.

Nu zijn deze prijs en batterijduur misschien onder andere te danken aan de haptische feedback en adaptieve triggers die op de DualSense (Edge) te vinden zijn en bijvoorbeeld niet op Xbox-controllers, maar dat verschil van 60 euro is nog steeds erg vreemd als je je bedenkt dat de prijzen voor de normale controllers maar met 10 euro verschillen.

PSVR 2

(Image credit: Sony)

PSVR 2 is een beetje hetzelfde verhaal. Deze nieuwe VR-headset van Sony is nog niet officieel gelanceerd, maar de pre-orders zijn al wel live gegaan.

Voor 599,99 euro kan je de nieuwe PlayStation VR-headset kopen (zonder games) en een bundel met de game Horizon Call of the Mountain kost je 649,99. Dat kost je zelfs na de prijsverhoging van de PS5 nog meer geld dan de console zelf, die je dus ook nodig hebt om gebruik te maken van de PSVR 2. Voor de volledige PSVR 2-ervaring ben je dus ongeveer 1.150 euro kwijt en eigenlijk nog meer, omdat je waarschijnlijk ook wel games wil voor op je dure VR-headset.

Op de productpagina van de PSVR 2 (opens in new tab) staat onder andere: "Vanwege de hoge vraag kan er maar 1 per bestelling worden gekocht." Die hoge vraag lijkt wel mee te vallen, aangezien we een paar weken geleden al hoorden dat Sony zijn verwachtingen heeft bijgesteld nadat er maar weinig pre-orders werden gedaan voor de nieuwe headset. Dat stuurt hopelijk ook een signaal naar Sony dat gamers niet (in groten getale) bereid zijn om dit soort hoge bedragen te blijven betalen.

Het is dan ook lastig om een uitgave van meer dan 600 euro te verantwoorden tegenover jezelf, als je al 550 euro (of 500 euro als je geluk had) hebt uitgegeven aan de console. Het ziet ernaar uit dat het een indrukwekkende VR-headset wordt, maar er is al veel concurrentie op dit gebied en er lijkt nog veel meer aan te komen, dus of dit echt de beste keuze is voor deze prijs is maar net de vraag.

PS5 beschikbaarheid: waar is de Digital Edition?

(Image credit: Sony)

We hebben de prijsverhoging van de PS5 al benoemd, maar het is ook bekend dat het sinds de lancering in 2020 al lastig is om aan een PS5 te komen.

Technisch gezien was de PS5 bijna twee jaar lang "beschikbaar" voor 500 euro, maar het voorraadtekort is ruim twee jaar later nog steeds enigszins te merken (al lijkt het inmiddels wel wat beter te worden). Er zullen genoeg PlayStation-spelers zijn die meer hebben moeten neerleggen voor hun PS5 of die er nog steeds geen hebben kunnen kopen (voor een redelijke prijs).

Momenteel zien we de PlayStation 5-voorraad over het algemeen ook vooral uitbreiden in de vorm van bundels en voor zo'n bundel betaal je al snel weer meer dan 600 euro.

De standaard PS5 zonder extra's is dus nog steeds erg lastig te krijgen, maar waar is trouwens die PS5 Digital Edition gebleven? Misschien wist je al niet eens meer dat die bestond, want wij hebben deze versie van de PS5 ook (na een klein aantal bij de lancering) bijna nooit voorbij zien komen in de voorraadupdates. Sony heeft tijdens de aankondiging van de PS5 mooi de nadruk gelegd op het feit dat deze Digital Edition net zo krachtig is en ook nog eens honderd euro goedkoper is dan de standaard PS5, maar het helpt niet echt als je deze versie nergens kan kopen.

Het aanbieden van een extra model voor een lagere prijs (met dezelfde prestaties) is juist een groot pluspunt onder de huidige economische omstandigheden, ook al heeft de PS5 Digital Edition tegenwoordig een adviesprijs van 449,99 in plaats van 399,99. Met deze goedkopere optie kan Sony de consument juist een beetje tegemoetkomen, maar het bedrijf lijkt deze versie zelf ook een beetje te zijn (of te willen) vergeten.

Sony's PlayStation-cyclus

Sony lijkt een beetje in een soort cyclus te zitten sinds het succes van de PS2 en we hadden gehoopt dat we niet weer een PS3-situatie zouden krijgen.

Na het succes van de PS2 werd de PS3 namelijk voor een erg hoog bedrag (zeker in die tijd) van minimaal 499 euro gelanceerd. Daar was erg veel kritiek op en dat heeft ook bijgedragen aan een sterkere marktpositie voor de Xbox 360 en daardoor is de aanpak voor de PS4 vervolgens ook veranderd.

Sony wist de PS4 voor honderd euro minder aan te bieden dan de Xbox One, waardoor PlayStation dit keer de "good guy" was. Het lijkt er nu dus echter op dat het bedrijf na het succes van de PS4 dit patroon weer gaat herhalen, door de prijzen flink te verhogen, omdat mensen de producten toch wel kopen.

Dit valt vooral in deze lastige financiële tijden nogal tegen en zoals we dus lijken te zien bij de PSVR 2, is het misschien ook niet het geval dat mensen de producten toch wel kopen. We hopen dat Sony dus een beetje wordt teruggefloten, zodat ze niet net als Apple los gaan staan van de rest van de concurrentie en alleen nog maar premium producten met premium prijzen gaan maken, waarbij je grotendeels betaalt voor de merknaam. Die concurrentie zorgt namelijk juist voor betere producten voor ons.

Dus Sony, hou graag een beetje rekening met de portemonnee van de consument die je de vorige console-generatie nog hebt teruggewonnen met je lagere prijs en met deze geweldige, klantvriendelijke manier om tweedehands games te delen: