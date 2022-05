PS5-voorraadproblemen houden mogelijk aan tot 2024 volgens Intel

De voorraadproblemen van de PS5 blijven waarschijnlijk voorlopig nog aanhouden. Intel CEO Pat Gelsinger verwacht dat het wereldwijde chiptekort aanhoudt tot en met 2024.

Gelsinger vertelde dit in gesprek met CNBC (met dank aan VGC) en claimde dat het chiptekort ook invloed heeft op het maken van machines om chips mee te produceren.

“Dat is een van de redenen waarom wij geloven dat de tekorten op chips en halfgeleiders door zal zetten in 2024. Onze oorspronkelijke verwachting was dat het in 2023 beter zou worden, maar dat lijkt niet te gaan gebeuren nu ook de apparatuur om chips mee te maken wordt aangetast.”

Het chiptekort is van grote invloed geweest op de productie van de PS5, Xbox Series X en Nintendo Switch. Gelsinger verwacht dat de vraag voorlopig niet kan worden bijgebeend.

De opmerking van Gelsinger staat haaks op die van AMD CEO Lisa Su. Zij heeft in het verleden gemeld dat de toestroom van chips zal verbeteren in de tweede helft van 2022, waardoor de voorraad van consoles zou moeten toenemen.

De voorraad van de Xbox Series X begint de goede kant op te gaan, maar dat gaat helaas ten koste van de PS5. Microsoft betaalt namelijk voor prioriteit bij de fabrieken die chips produceren. PS5-voorraaden zijn nog altijd beperkt. Her en der zijn er soms consoles te vinden, maar deze zijn snel uitverkocht. Als we Gelsinger mogen geloven, zet deze trend zich de komende jaren nog voort.

Succes beperkt door leveringsproblemen

(Image credit: Shutterstock/Hopix Art)

Deze tekorten hebben vanzelfsprekend invloed op de verkoopcijfers van de PS5. Het console kende een bliksemstart op de markt. 17.3 miljoen units zijn er verkocht per 31 december 2021, maar de cijfers van de PS4 worden nog altijd niet bijgebeend.

Zowel de Xbox Series X/S en de Nintendo Switch doen het beter in de laatste maanden, maar dat komt vooral door het feit dat deze consoles beschikbaar zijn. Dat is jammer, want Sony heeft een aantal interessante exclusieve titels, zoals Gran Turismo 7 en Horizon Forbidden West.

Nu ook PSVR2 onderweg is, hopen we dat de situatie verbetert voor Sony’s console.