Waarschijnlijk zien we geen PS5 Pro in 2023

Er circuleren steeds meer geruchten rond de mogelijke release van een PS5 Pro-console in 2023. Maar aangezien het slechts twee jaar na de eerste versie is, zal het waarschijnlijk nog wel even duren voor we die upgrade van de PS5 gaan zien.

We zijn er zeker van dat een PS5 Pro niet op de planning staat voor 2023, maar dat wil niet zeggen dat we de komende 12 maanden geen nieuw PlayStation-model gaan zien. De PS5 Slim lijkt een meer voor de hand liggende mogelijkheid dan een upgrade voor dit model. De hardware van een PS5 Pro zou krachtiger zijn dan de nieuwe hardware die de originele console nodig zou hebben. In plaats van de op het eerste zicht meer eenvoudige taak om de componenten van een drie jaar oude console te verkleinen.

De PS5 werd gelanceerd in november 2020 en er werden al meer dan 25 miljoen exemplaren van verkocht. Ondanks de voorraadproblemen van de afgelopen twee jaar. De console blijft ongelooflijk populair dankzij exclusieve PS5-games en degelijke hardware. Het is eenvoudig, de games zien er goed uit en draaien vlot, toch in de meeste gevallen. Bovendien sluit de software die voor het systeem werd ontwikkeld ook vrij naadloos aan op computer- en Xbox Series X - versies.

Hoewel de PS5 werd gelanceerd in november 2020 en een upgrade niet zo vreemd zou zijn, zijn de vorige generaties geen goede voorbeelden om te bepalen wanneer Sony de PS5 Pro zou kunnen uitbrengen. Tussen de PS4 en de PS4 Pro zat ongeveer drie jaar, maar het grootste verschil bij die consoles was de resolutie. Het origineel zat namelijk vast op 1080p, waar de Pro 4K met HDR aankan.

Back to the future

(Image credit: Future)

Wanneer de PS4 uitkwam in 2016 voorspelde WitsView (opens in new tab) dat bijna een kwart van nieuw verkochte tv's 4K-kwaliteit zou halen. Met de release van de PS5 nog vier jaar in de toekomst was het logisch voor Sony om een upgrade van zijn toenmalige console uit te brengen die aantrekkelijk zou zijn voor eigenaars van een 4K-tv. Die wilden sowieso het beste uit hun scherm halen. Ondanks dat er intussen 8K-tv's beschikbaar zijn en dat dat marktaandeel in stijgende lijn gaat, is dat in vergelijking nog steeds een relatief kleine doelgroep voor Sony. Volgens een bericht dat Omdia (opens in new tab) in april publiceerde zouden slechts 2,7 miljoen mensen een 8K-tv bezitten tegen eind 2026.

Hoewel een PS5 Pro meer kracht zou gebruiken om 4K en betere framerates te bereiken, is er minder tastbare nood voor een upgrade. Toch tot de markt voor 8K-tv's nog meer groeit. Zeker omdat Sony nog steeds worstelt met de huidige vraag naar de standaard PS5.

Maar gezien de technologie in de PS5 en de evolutie van de markt, durven we wel voorspellen dat die PS5 Pro er wel degelijk aankomt ergens in de toekomst.

(Image credit: Sony)

Hoe kan de PS5 Pro er uitzien? De huidige hardware in de PS5 is een speciale AMD Zen 2 SoC CPU met een AMD RDNA 2 ‘Oberon’ GPU die 16GB GDDR6 aan geheugen gebruikt op een 256-bit memory-bus, aan 2233 MHz. De volgende stap voor Sony in deze technologische evolutie zou de AMD Zen 4 processor zijn met een AMD RDNA 3 GPU. Beide componenten werden immers uitgebracht aan het einde van 2022. Zo'n recente technologie gebruiken zou wel een dure upgrade zijn.

Daarom is een PS5 Slim een meer voor de hand liggende revisie van de huidige hardware. Sony zou de bestaande RDNA 2 Oberon GPU en de AMD Zen 2 CPU kunnen gebruiken, die intussen bijna drie jaar oud zijn en aanzienlijk goedkoper. Het zou nu makkelijker zijn voor de ingenieurs van Sony en AMD om die componenten veel kleiner te bouwen, zodat de behuizing ook kleiner kan zijn. We berichtten eerder al over de mogelijkheid van een losstaande discdrive voor de PS5 en dat kan wijzen op het samenvoegen van de PS5 en de PS5 Digital Edition .

De UHD discdrive verwijderen en het formaat van het moederbord verkleinen zodat kleinere componenten erin zouden passe, zou de PS5 een stuk dunner maken zonder prestaties te verliezen. En als die compatibel is met de PS5 Digital Edition , zou een losstaande discdrive betekenen dat eigenaars ook fysieke games kunnen kopen. Sony bracht de PS4 Slim drie jaar na de originele console uit, aan een verlaagde prijs en met dezelfde harddrive van 500GB. Hoewel er misschien nog geen markt is voor een PS5 met 8K-resolutie, is een kleinere en goedkopere PS5 juist meer dan welkom.

Dat zou ook in de lijn zijn met de hardwaregeschiedenis van Sony. We zagen dit al bij de PS3: Sony bracht het originele model uit in 2006 en de PS3 Slim in 2009. Naast een nieuw ontwerp, was die nieuwe versie van de console veel goedkoper dan het origineel. Met een prijskaartje van 299 euro voor 120GB, sloeg de Slim erin om de originele PS3-consoles (499 euro voor 20GB en 599 euro voor de 60GB) op de markt te vervangen.

Hoewel er in de toekomst wel degelijk een markt gaat zijn voor een PS5 Pro, zeker nu geavanceerde televisietechnologie steeds meer beschikbaar wordt, gaat de PS5 Slim waarschijnlijk eerder arriveren. Niet dat we niet benieuwd zijn naar wat de PS5 Pro allemaal zou kunnen, maar gezien die eerder vermelde hardwaregeschiedenis bij Sony, zouden we er voorlopig niet te hard op hopen.